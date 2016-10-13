Грузию на осенней сессии ПАСЕ представляют депутаты победившей на выборах "Грузинской мечты".

Грузинская делегация не приняла участие в голосовании по резолюциям ПАСЕ в поддержку Украины EUROUA.com

Грузинская делегация не приняла участие в голосовании по резолюциям, принятым Парламентской Ассамблеей Совета Европы (PACE) в поддержку Украины.

Согласно данным МИД Грузии, в осенней сессии ПАСЕ, которая проходит 10-15 октября в Страсбурге, принимает участие постояннодействующая парламентская делегация из Грузии, в которую входят Манана Кобахидзе, Эка Беселия, Гугули Маградзе и Звиад Квачантирадзе. Все эти депутаты являются представителями правящей партии "Грузинская мечта".

Накануне в ПАСЕ резолюции по Украине наблюдатели называют "историческими". ПАСЕ впервые назвала российско-украинский конфликт "российской агрессией", призвала РФ вывести свои войска из Донбасса, а также осудила незаконные выборы, проведенные российскими властями в Госдуму РФ на территории оккупированного Крыма, что, как отмечается в докладе, ставит под вопрос легитимность Госдумы.

За первую резолюцию под названием "Политические последствия российской агрессии в Украине" проголосовали 73 парламентария ПАСЕ.

За вторую резолюцию под названием "Средства правовой защиты в случаях нарушений прав человека на оккупированных украинских территориях, не подконтрольных украинской власти" проголосовали 87 членов ПАСЕ.

Как заявляла в комментарии ZN.UA директор International Press Institute-Georgia Натия Коберидзе до публикации результатов голосования, в случае победы "Грузинской мечты" улучшений по отношению к Украине со стороны грузинской власти не предвидится. "Акционер "Газпрома" и русский олигарх (Иванишвили - ред.) мотивирован в дальнейшем продолжить политику, которую сам называет сбалансированной, но разведка США оценила как возможный и опасный поворот Грузии в сторону России", - считает эксперт.

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ПАСЕ приняла две резолюции по Донбассу с поправками украинской делегации.

Также 12 октября в ПАСЕ две большие группы выступили против возвращения России в ассамблею. В частности, ЕНП и консерваторы напомнили, почему российским делегатам запретили участвовать в заседаниях.

Кроме того, в ПАСЕ был представлен отчет о нарушениях прав человека в анексированном Крыму и в неподконтрольных Украине районах Донбасса. В нем указано, что условий для выборов в Донбассе нет. Честные выборы требуют свободы слова для "проукраинских" и "пророссийских" СМИ, что трудно представить без установки украинского закона и правопорядка.