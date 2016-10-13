Грузию на осенней сессии ПАСЕ представляют депутаты победившей на выборах "Грузинской мечты".
Согласно данным МИД Грузии, в осенней сессии ПАСЕ, которая проходит 10-15 октября в Страсбурге, принимает участие постояннодействующая парламентская делегация из Грузии, в которую входят Манана Кобахидзе, Эка Беселия, Гугули Маградзе и Звиад Квачантирадзе. Все эти депутаты являются представителями правящей партии "Грузинская мечта".
Накануне в ПАСЕ резолюции по Украине наблюдатели называют "историческими". ПАСЕ впервые назвала российско-украинский конфликт "российской агрессией", призвала РФ вывести свои войска из Донбасса, а также осудила незаконные выборы, проведенные российскими властями в Госдуму РФ на территории оккупированного Крыма, что, как отмечается в докладе, ставит под вопрос легитимность Госдумы.
За первую резолюцию под названием "Политические последствия российской агрессии в Украине" проголосовали 73 парламентария ПАСЕ.
За вторую резолюцию под названием "Средства правовой защиты в случаях нарушений прав человека на оккупированных украинских территориях, не подконтрольных украинской власти" проголосовали 87 членов ПАСЕ.
Как заявляла в комментарии ZN.UA директор International Press Institute-Georgia Натия Коберидзе до публикации результатов голосования, в случае победы "Грузинской мечты" улучшений по отношению к Украине со стороны грузинской власти не предвидится. "Акционер "Газпрома" и русский олигарх (Иванишвили - ред.) мотивирован в дальнейшем продолжить политику, которую сам называет сбалансированной, но разведка США оценила как возможный и опасный поворот Грузии в сторону России", - считает эксперт.
ПАСЕ приняла две резолюции по Донбассу с поправками украинской делегации.
Также 12 октября в ПАСЕ две большие группы выступили против возвращения России в ассамблею. В частности, ЕНП и консерваторы напомнили, почему российским делегатам запретили участвовать в заседаниях.
Кроме того, в ПАСЕ был представлен отчет о нарушениях прав человека в анексированном Крыму и в неподконтрольных Украине районах Донбасса. В нем указано, что условий для выборов в Донбассе нет. Честные выборы требуют свободы слова для "проукраинских" и "пророссийских" СМИ, что трудно представить без установки украинского закона и правопорядка.
Новости-Грузия