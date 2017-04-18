Грузия назвала визит Лаврова в самопровозглашенную Абхазию посягательством на суверенитет страны

МИД Грузии раскритиковал продолжение провокационной политики России.

МИД Грузии раскритиковал поездку Лаврова в самопровозглашенную Абхазию

Министр иностранных дел Грузии Давид Джалагания назвал визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в"посягательством на суверенитет" страны. Джалагания также отметил, что Россия продолжает свою провокационную политику, которая ставит целью узаконивание насильственного изменения границ страны и легитимацию оккупационных режимов.

Как сообщалось, о своей победе на выборах "президента" в Южной Осетии уже заявил один из кандидатов – спикер "парламента" Анатолий Бибилов. Также в них участвовали действующий "президент" Леонид Тибилов сотрудник "КГБ Южной Осетии" Алан Гаглоев. Также 9 апреля состоялся "референдум", на котором Южную Осетию предлагалось переименовать в "Государство Алания".

Помимо России, независимость Южной Осетии после войны 2008 года признали Венесуэла, Никарагуа и два островных государства Науру и Вануату. Ни одна другая входящая в ООН страна независимость Южной Осетии не признала.

Как сообщалось, Генассамблея ООН подтвердила, что Абхазия и Южная Осетия – части Грузии.