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Грузия назвала визит Лаврова в самопровозглашенную Абхазию посягательством на суверенитет страны

18 апреля в 12:22

МИД Грузии раскритиковал продолжение провокационной политики России.

Грузия. Правительство
МИД Грузии раскритиковал поездку Лаврова в самопровозглашенную Абхазию
Министр иностранных дел Грузии Давид Джалагания назвал визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в самопровозглашенную Абхазию "посягательством на суверенитет" страны. Джалагания также отметил, что Россия продолжает свою провокационную политику, которая ставит целью узаконивание насильственного изменения границ страны и легитимацию оккупационных режимов.

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Как сообщалось, о своей победе на выборах "президента" в Южной Осетии уже заявил один из кандидатов – спикер "парламента" Анатолий Бибилов. Также в них участвовали действующий "президент" Леонид Тибилов  сотрудник "КГБ Южной Осетии" Алан Гаглоев.  Также 9 апреля состоялся "референдум", на котором Южную Осетию предлагалось переименовать в "Государство Алания".

Помимо России, независимость Южной Осетии после войны 2008 года признали Венесуэла, Никарагуа и два островных государства Науру и Вануату. Ни одна другая входящая в ООН страна независимость Южной Осетии не признала.

Как сообщалось, Генассамблея ООН подтвердила, что Абхазия и Южная Осетия – части Грузии.

По материалам: ТАСС
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Тэги Россия независимость признание Грузия Абхазия
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