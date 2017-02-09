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Гройсман посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе

9 февраля в 01:31

Визит запланирован на 9 февраля. 

НАТО-Турция
Гройсман посетит штаб-квартиру НАТО
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе 9 февраля, где встретится с заместителем генерального секретаря НАТО, сообщает пресс-служба Альянса. 

"Заместитель генерального секретаря НАТО госпожа Роуз Геттемюллер встретится с премьер-министром Украины господином Владимиром Гройсманом в штаб-квартире НАТО в четверг, 9 февраля 2017", - говорится в сообщении. 

В 15:15 по киевскому времени запланирован совместный выход Гройсмана и Геттемюллер к прессе. 

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Ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Berliner Morgenрost заявил о намерении провести референдум о вступлении в НАТО. "Как президент, я руководствуюсь мнением моего народа – я проведу референдум о перспективах членства Украины в НАТО", - сказал он.

По материалам: ZN.UA
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