Визит запланирован на 9 февраля.

Гройсман посетит штаб-квартиру НАТО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе 9 февраля, где встретится с заместителем генерального секретаря НАТО, сообщает пресс-служба Альянса.

"Заместитель генерального секретаря НАТО госпожа Роуз Геттемюллер встретится с премьер-министром Украины господином Владимиром Гройсманом в штаб-квартире НАТО в четверг, 9 февраля 2017", - говорится в сообщении.

В 15:15 по киевскому времени запланирован совместный выход Гройсмана и Геттемюллер к прессе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Berliner Morgenрost заявил о намерении провести референдум о вступлении в НАТО. "Как президент, я руководствуюсь мнением моего народа – я проведу референдум о перспективах членства Украины в НАТО", - сказал он.