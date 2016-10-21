Грибаускайте уверена, что ЕС может вернуться к теме санкций против РФ

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

По ее словам, сейчас лучше сосредоточиться на деэскалации в Сирии.

Грибаускайте уверена, что ЕС может ввести санкции против России за Сирию. European Council/Flickr

Евросоюз пока не решился ввестииз-за жестоких бомбардировок Алеппо. Но если ситуация в Сирии будет и дальше ухудшаться, то блок может вернуться "к обсуждению своей дальнейшей реакции, поскольку все варианты остаются открытыми".

Об этом, как сообщает "Голос Америки", сказала в Брюсселе президент Литвы Далия Грибаускайте. Она подчеркнула, что ЕС сейчас сосредоточился не на составлении новых "черных списков" с виновных в преступлениях на войне в Сирии, а на том, чтобы добиться реальной деэскалации в ближневосточной стране.

"Главное сегодня – деэскалация. Особенно, учитывая то, что российский военно-морской флот, военные корабли России направляются с севера, с Балтийского моря к Сирии", – заявила Грибаускайте.

Тем временем, издание Der Spiegel ЕС остался "зрителем" в Сирии, отказавшись вводить санкции против России. На саммите блока европейские лидеры не скупились на громкие слова осуждения российских бомбардировок. Но из финального документа саммита исчезла формулировка о намерении ввести санкции против РФ.