Грибаускайте уверена, что ЕС может вернуться к теме санкций против РФ

По ее словам, сейчас лучше сосредоточиться на деэскалации в Сирии.
Об этом, как сообщает "Голос Америки", сказала в Брюсселе президент Литвы Далия Грибаускайте. Она подчеркнула, что ЕС сейчас сосредоточился не на составлении новых "черных списков" с виновных в преступлениях на войне в Сирии, а на том, чтобы добиться реальной деэскалации в ближневосточной стране.
"Главное сегодня – деэскалация. Особенно, учитывая то, что российский военно-морской флот, военные корабли России направляются с севера, с Балтийского моря к Сирии", – заявила Грибаускайте.
Тем временем, издание Der Spiegel ЕС остался "зрителем" в Сирии, отказавшись вводить санкции против России. На саммите блока европейские лидеры не скупились на громкие слова осуждения российских бомбардировок. Но из финального документа саммита исчезла формулировка о намерении ввести санкции против РФ.Голос Америки (Українська служба)