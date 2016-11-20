Грибаускайте советует готовиться к любым поступкам России

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

По ее словам, российские войска больше не смогут зайти в Литву так легко, как во времена Второй мировой войны.

Президент Литвы заверила, что Кремль не сможет легко оккупировать ее страну. European Council/Flickr

ПрезидентДаля Грибаускайте убеждена, что соседям России стоит готовиться к любым действиям с ее стороны. Об этом она сказала в эфире CNN , отвечая на вопрос, какова окончательная цель Москвы в Балтии.

Грибаускайте отметила, что "догадки" есть у всех по этому поводу. Однако делиться своими соображениями публично она отказалась.

"За Литву могу сказать лишь то, что мы готовы ко всему. Мы знаем, насколько непредсказуем и опасен наш сосед, но мы привыкли жить в таком окружении. Мы инвестируем в нашу безопасность, повышение обороноспособности, наши международные отношения. Повторюсь, мы не допустим повторения ситуации, которая сложилась перед Второй мировой войной, когда мы не защищали себя, позволили российским войскам пройти через нашу территорию. Этого никогда не повторится", – сказала президент Литвы.

Ранее в Литве издали методичку с рекомендациями на случай российской агрессии. Сообщается, что 75-страничная брошюра, которая выдается министерством обороны Литвы, распространена тиражом в несколько десятков тысяч экземпляров.

Напомним, что на саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года также было принято решение разместить четыре батальона в Польше, Литве, Латвии и Эстонии в 2017 году.