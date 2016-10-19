Greenpeace подала в суд на Норвегию за бурение нефтяных скважин в Арктике

Экологи считают действия властей Норвегии "опасным лицемерием".
В Greenpeace потребовали от норвежского правительства "выполнять свои климатические обязательства", сообщает российское издание Slon.
Сообщается, что в мае 2016 года власти Норвегии распределили десять новых лицензий на разработку шельфовых нефтяных месторождений стран. Среди компаний, получивших право на бурение в Арктике, оказались в том числе и структуры российского происхождения Statoil, "Лукойл" и DEA (ее инвестиционная компания LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана).
"Подписать международное климатическое соглашение, но оставить дверь открытой для добычи нефти в Арктике – это опасное лицемерие. Разрешая нефтяным компаниям бурить в Арктике, Норвегия рискует подорвать глобальные усилия по борьбе с изменением климата", – отметил глава норвежского отделения Greenpeace Трульс Гуловсен.
Ранее в Greenpeace неоднократно выступали против добычи нефти в Арктике.
Напомним, министерство обороны РФ ведет в арктической зоне строительство и реконструкцию десяти военных аэродромов. Новые объекты военной инфраструктуры будут размещены на шести островах региона до 2020 года.Slon.ru