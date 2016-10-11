Греция получит долгожданный кредитный транш от ЕС

Афины получили "зачет" от министров финансов еврозоны.

Афины получили добро от еврозоны

Министры финансов стран-членов еврозоны дали позитивную оценку выполнению Грецией программы реформ и согласились выделить Афинам часть очередного кредитного транша.

Греция получит 1,1 млрд евро немедленно, а еще 1,7 млрд - в конце октября. Выплата второй суммы будет произведена после получения кредиторами сведений об объеме задолженности правительства перед поставщиками товаров для госнужд, решили министры финансов еврозоны на заседании в понедельник.

Греция, чтобы получить деньги из программы, выполнила более десятка различных реформ. В частности, проведены преобразования в энергетическом секторе, в пенсионной сфере, создан фонд для приватизации крупных госкомпаний. В его ведение будут переданы два предприятия водоснабжения, генерирующая группа PPC, оператор Афинского метрополитена, производитель стрелкового оружия Elbo.

Во второй половине октября миссия начнет оценивать выполнение Грецией следующего этапа реформ. Если Греция получит "добро" от кредиторов и по второму этапу, это откроет дорогу к переговорам об облегчении долгового бремени страны.

Принципиальная договоренность о возможности списания части долгов Греции была достигнута странами еврозоны в мае, для этого эксперты должны провести также анализ ее долговой нагрузки.

На реструктуризации долга настаивает МВФ, поскольку Греция тратит значительную долю доходов на выплаты кредиторам, что подрывает ее способность ускорить экономический рост.

МВФ, который пока не участвует в кредитовании страны, полагает, что экономика Греции вернется к росту в следующем году. При этом аналитики Фонда выделяют четыре проблемные области, а именно: чрезмерные бюджетные расходы на пенсионное обеспечение, которые финансируются за счет высоких налогов со сравнительно небольшой налоговой базы; финансовые проблемы банков страны и частного сектора; структурные препятствия инвестициям и росту экономики; и непомерно высокий объем госдолга.