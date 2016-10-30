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Граждане Молдовы впервые за 20 лет смогут выбрать президента своей страны

30 октября в 02:24

На более чем три миллиона избирателей приходится 9 кандидатов президенты.

протесты молдова
Граждане Молдовы снова получили право выбирать президента
Newsmaker
В Молдове в воскресенье, 30 октября, состоятся выборы президента. Впервые после 1996 года выбирать президента будут граждане, а не парламент.

По данным ЦИК страны, ориентировочное количество избирателей составляет 3,131 миллиона человек, проголосовать они могут на 1981 избирательном участке и еще на 100 — за границей,  сообщает РИА Новости.

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В выборах участвуют девять кандидатов: председатель Либеральной партии Михай Гимпу, выступающий за объединение Молдавии и Румынии, председатель Европейской народной партии Молдовы, экс-премьер республики Юрий Лянкэ, кандидат от пророссийской "Нашей партии" журналист Дмитрий Чубашенко, председатель ПДС Майя Санду, председатель оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон, а также независимые кандидаты Сильвия Раду и Майя Лагута, лидер партии "Правые" Анна Гуцу, которая выступает за объединение республики с Румынией и независимый кандидат Валерий Гилецкий.

По материалам: РИА Новости
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