Граждане Колумбии отказались поддерживать перемирие с повстанцами

Несмотря на то, что война идет уже более полувека, жители Колумбии высказались против перемирия с FARC на предложенных в соглашении условиях.

Колумбийцы не захотели мириться с повстанцами warsonline.info

Соглашение прекращении огня между повстанцами и властями предварительно было подписано в июне на Кубе, а неделю назад подкреплено подписями и на официальной встрече в Картахене.

После подсчета 99,79% бюллетеней за соглашение отдали свои голоса 49,76% принявших участие в голосовании, против высказались 50,23%. Для одобрения окончательного соглашения его сторонники должны были набрать не просто большинство голосов, но и не менее 13% от общего числа избирателей (примерно 4,5 миллиона голосов из 34,9 миллиона имеющих право на волеизъявление), сообщает РИА Новости.

Соглашение между FARC и правительством Колумбии было подписано после четырех лет переговоров. Свои подписи под соглашением поставили президент страны Хуан Мануэль Сантос и лидер боевиков Родриго Лондоньо, более известный как Тимолеон Хименес или Тимошенко.

Сантос отметил тогда, что другого пути остановить войну, в которой погибли более 260 тыс. человек, нет. Согласно условиям сделки, повстанческая группировка отказывается от вооруженной борьбы и становится политической партией, которая будет участвовать в выборах 2018-го года.

27 сентября лидер FARC Лондоньо извинился перед всеми, кто пострадал за 52 года войны повстанцев с колумбийскими властями, и пообещал выплатить компенсации всем жертвам.

Для этих целей ФАРК согласилась отдать все свои активы: группировка владеет фермерскими хозяйствами, строительными компаниями и магазинами.

Предполагается, что с помощью этих активов участники ФАРК отмывали деньги, полученные в результате продажи наркотиков, вымогательства и похищений, сообщает Русская служба ВВС.

Конфликт между правительством Колумбии и леворадикальными повстанцами начался в 1960-х годах из-за недовольства глубоким социально-экономическим неравенством между жителями страны. По этой же причине в других государствах Латинской Америки в то время вспыхнули крупные восстания.

Противостояние колумбийских властей и FARC - самый длинный конфликт правительства и повстанцев не только в истории Южной Америки, но и всего западного полушария. FARC появилась в 1966 году на фоне недовольства жителей страны социальным неравенством. Жертвами конфликта стали около 220 тысяч человек. Около 7 миллионов потеряли крышу над головой. Война в Колумбии способствовала возникновению вооруженных конфликтов и в ряде других стран региона.