Граждане ЕС недовольны внешнеполитическим курсом, но не хотят нового Brexit

Только 36% жителей в 15 странах Европы готовы проголосовать за выход из Европейского союза.

Жители стран-членов ЕС недовольны выбранным курсом, но не хотят повторения Brexit Flickr/European Parliament

Избиратели Франции, Германии, Италии и Греции сомневаются в том, что их страны, но не хотят выходить из Европейского союза как Великобритания, передает данные опроса, проведенного с 25 ноября по 7 декабря, Reuters

Будущим курсом своих стран недовольны 89% опрошенных в Греции, 82% во Франции, 79% в Италии и 62% в Германии.

Интернет-опрос WIN/Gallup International показал, что 14 тысяч 969 человек недовольны Европейским союзом. Тем не менее, 60% жителей большинства крупнейших государств-членов поддерживают ЕС.

Несмотря на то, что многие жители стран-членов ЕС им недовольны, лишь малая их часть готова голосовать за выход из Европейского союза. 36% процентов в 15 странах, участвовавших в опросе, включая Великобританию.

В Германии, Франции и Бельгии процент людей, готовых голосовать за выход из ЕС, снизился, по сравнению с прошлым годом. В Финляндии и Греции увеличился с 29 до 40% и с 38 до 46% соответственно.

"Подавляющее большинство граждан ЕС, считающих, что их страны движутся в неправильном направлении, проживают во Франции и Греции. Что дает плодородную почву правым популистским партиям", - отметил Джонни Хилд, исполнительный директор ORB International, проводившей британский опрос.

На результаты опроса не повлиял теракт в Берлине, так как он проводился до 19 декабря. Хотя 60% опрошенных все же отметили, что хотели бы иметь меньше мигрантов и беженцев в своих странах. В Греции уменьшения числа мигрантов и беженцев хотят 86% опрошенных, в Италии – 75%, а в Германии – 64%.

Напомним, что сторонники так называемого Brexit победили в Великобритании по результатам референдума о сохранении членства страны в Евросоюзе. Так, за выход из ЕС проголосовали 51,9, тогда как за сохранение членства – 48,1%. При этом Шотландия, Северная Ирландия и Гибралтар проголосовали за то, чтобы оставаться в ЕС.

Премьер-министр Тереза Мэй заверила: Британия не будет начинать переговоры по Brexit в этом году. Ранее британский министр Лиам Фокс, отвечающий в новом правительстве за переговоры с ЕС о торговых соглашениях, назвал примерную дату Brexit – 1 января 2019 года.