Граждан Северной Кореи призвали бежать из страны

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Потенциальные беженцы смогут начать новую жизнь в Южной Корее.

Пак Кын-Хе пообещала гражданам КНДР достойную жизнь в демократическом государстве time.com

Президент Южной Кореи Пак Кын-Хе обратилась к гражданам Северной Кореи с призывом бежать в ее страну через границу, пообещав помочь им наладить новую жизнь, передает "Русская служба би-би-си".

"Мы оставляем пути открытыми, здесь вы найдете надежду и новую жизнь", – заявила Пак Кын-Хе во время своего выступления по случаю дня корейских вооруженных сил.

Президент добавила, что в Южной Корее хорошо знают об "ужасающих реалиях" жизни в КНДР.

"Вам тоже должны быть доступны универсальные ценности: демократия, права человека, социальные выплаты", – сказала южнокорейский лидер и предостерегла КНДР от дальнейших ядерных испытаний.

Пак Кын-Хе заверила, что в случае агрессии Сеул готов "дать быстрый и мощный отпор и показать, какую цену за провокацию придется заплатить".

Напомним, жители КНДР регулярно убегают в Южную Корею, несмотря на сложности с преодолением демилитаризованной зоны длиной 241 км и шириной в 4 км, которая делит Корейский полуостров на две части. С 1953 года таких перебежчиков было около 30 тысяч.