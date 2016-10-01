Граждан Северной Кореи призвали бежать из страны

Потенциальные беженцы смогут начать новую жизнь в Южной Корее.
"Мы оставляем пути открытыми, здесь вы найдете надежду и новую жизнь", – заявила Пак Кын-Хе во время своего выступления по случаю дня корейских вооруженных сил.
Президент добавила, что в Южной Корее хорошо знают об "ужасающих реалиях" жизни в КНДР.
"Вам тоже должны быть доступны универсальные ценности: демократия, права человека, социальные выплаты", – сказала южнокорейский лидер и предостерегла КНДР от дальнейших ядерных испытаний.
Пак Кын-Хе заверила, что в случае агрессии Сеул готов "дать быстрый и мощный отпор и показать, какую цену за провокацию придется заплатить".
Напомним, жители КНДР регулярно убегают в Южную Корею, несмотря на сложности с преодолением демилитаризованной зоны длиной 241 км и шириной в 4 км, которая делит Корейский полуостров на две части. С 1953 года таких перебежчиков было около 30 тысяч.Русская служба Би-би-си