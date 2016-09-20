Границы России могут стать менее безопасными – Обама

Вмешательство Кремля в дела соседних стран вредит ему самому.

Барак Обама считает, что националистический подъем не поможет России oecd.org

Президент США Барак Обама подверг критике внешнюю политику России. По его мнению, РФ пытается вернуть былую славу с помощью агрессии против соседних стран.

"В мире, в котором эпоха империй осталась позади, мы видим, как Россия пытается восстановить утраченную славу при помощи силы", – сказал Обама во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Американский президент считает, что вмешательство России в дела соседей в конечном итоге вредит ей самой.

"Если Россия продолжит вмешиваться в дела своих соседей, это может быть популярно у нее дома. Может какое-то время разжигать националистический подъем, но со временем это ослабит ее позиции и сделает ее границы менее безопасными", – заявил президент США.

Напомним, 1 сентября США расширили списки физических и юридических лиц, на которых наложены санкции за причастность к российской агрессии и оккупации украинских территорий. В список также попали компании, работающие в аннексированном Крыму. 7 сентября сообщалось, что США снова расширили санкции против России.