Границы России могут стать менее безопасными – Обама

Вмешательство Кремля в дела соседних стран вредит ему самому.
"В мире, в котором эпоха империй осталась позади, мы видим, как Россия пытается восстановить утраченную славу при помощи силы", – сказал Обама во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Американский президент считает, что вмешательство России в дела соседей в конечном итоге вредит ей самой.
"Если Россия продолжит вмешиваться в дела своих соседей, это может быть популярно у нее дома. Может какое-то время разжигать националистический подъем, но со временем это ослабит ее позиции и сделает ее границы менее безопасными", – заявил президент США.
Напомним, 1 сентября США расширили списки физических и юридических лиц, на которых наложены санкции за причастность к российской агрессии и оккупации украинских территорий. В список также попали компании, работающие в аннексированном Крыму. 7 сентября сообщалось, что США снова расширили санкции против России.ТАСС