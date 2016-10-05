Госдума выполнила просьбу Путина и избрала Володина своим спикером

"Единая Россия" поддержала кандидатуру Володина.
На должность спикера также претендовал коммунист Дмитрий Новиков.
Назначить Вячеслава Володина спикером Госдумы предложил президент России Владимир Путин. "Единая Россия", которая имеет в парламенте конституционное большинство, поддержала кандидатуру Володина.
Вячеслав Володин с 2011 года занимал должность первого заместителя главы администрации президента России. На этом посту он курировал внутреннюю политику в стране. В именем Володина связывают разгром оппозиции, сторонники которой выступили с массовыми протестами после парламентских выборов 2011 года.
Как пишут СМИ, Володина называют "серым кардиналом Кремля". Он уже был в Госдуме — и занимал там пост вице-спикера. Володин был депутатом третьего, четвертого и пятого созывов Думы (то есть с 1999-го по 2010-й; фракции "Отечество — вся Россия" и "Единая Россия"), а затем вошел в команду Владимира Путина: сначала как руководитель аппарата в правительстве Путина (в должности замминистра), затем — как первый заместитель администрации президента. При этом с Госдуме пятого созыва Володин работал заместителем председателя Госдумы; так что единственный более высокий пост в нижней палате парламента для Володина — именно кресло спикера. Кроме того, слухи о том, что Володин перейдет в Госдуму, появились несколько месяцев назад.
Напомним, Верховная Рада приняла заявление о непризнании Украиной легитимности выборов 18 сентября в Госдуму РФ седьмого созыва, их результатов, а следовательно, полномочий и актов и решений российского парламента. Постановление №5135 поддержали 264 народных депутата.
Также страны Запада не признают выборов в Госдуму РФ, проведенных на территории оккупированного Крыма. При этом заявлений о непризнании всего состава Госдумы РФ пока не было.
Слухи о кардинальных кадровых перестановках в администрации, правительстве, губернаторском корпусе и руководстве госкорпораций в РФ звучат все отчетливее и наполняются конкретикой, об этом пишет Алексей Ижак в свежем номере газеты "Зеркало недели. Украина". Так, вместе с выборами в Госдуму российская власть начала активно менять свой внешний вид. "Довольно скоро мы можем обнаружить новый фасад России, возможно, более располагающий к конструктивным отношениям", - говорится в статье.
Подробнее читайте в статье Алексея Ижака "Ремонт фасада" на страницах еженедельника "Зеркало недели. Украина".Медуза