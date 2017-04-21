Госдума РФ запретила называть детей цифрами и матерными словами

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Большие споры вызвало предложение запретить аббревиатуры и сокращения, но оно было отклонено.

Русского ребенка по-прежнему можно назвать Владленом, но не нельзя Софией-Солнышком Госдума РФ

приняла закон, ограничивающий право родителей давать детям имена в виде цифр, сочетания букв и цифр, бранных слов и титулов.

Закон запрещает использование "цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы".

При этом под ограничение не попали составные имена и имена-аббревиатуры.

В сопроводительных документах к законопроекту приводится статистика органов ЗАГС Москвы, которая ведется с 1998 года. Среди самых необычных имен, которые получили мальчики, были следующие: Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен. За указанный период были зафиксированы следующие необычные имена у девочек: Апрель, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алёша-Каприна, Океана, София-Солнышко.

Ранее Госдума РФ отклонила предложение фракции КПРФ проверить информацию о возможных коррупционных действиях премьер-министра страны Дмитрия Медведева.