Госдума одобрила бессрочное размещение в Сирии российских войск

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Российские бомбардировщики будут размещены на аэродроме Хмеймим, который вместе с инфраструктурой предоставляется на безвозмездной основе.

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Госдума РФ ратифицировала соглашение между Россией и Сирией о бессрочном размещении авиационной группы российской армии на территории республики.

За ратификацию проголосовали все 446 депутатов, присутствовавших в зале заседаний.

Напомним, что в августе 2016 года президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Сирией о размещении в Сирии авиационной группы вооруженных сил РФ, которое было подписано в Дамаске 26 августа 2015 года.

Согласно пояснительной записке, российская авиационная группа размещена на территории республики по просьбе сирийской стороны и дислоцирована на аэродроме Хмеймим, который вместе с его инфраструктурой и необходимой территорией предоставляется в пользование российской стороне на безвозмездной основе.

"Применение российской авиационной группы осуществляется в соответствии с решением ее командира по планам, согласованным сторонами. Состав российской авиационной группы определяется российской стороной по согласованию с сирийской стороной", - оговорено в соглашении.

Закрепляется договоренность о том, что вооружение, боеприпасы, оборудование и материалы, необходимые для выполнения российской авиагруппой задач, а также обеспечения безопасности и жизнедеятельности ее личного состава, ввозятся в САР без взимания сборов и пошлин, а личный состав российской авиагруппы "беспрепятственно пересекает границу САР и не подлежит досмотру пограничными и таможенными органами сирийской стороны".

30 сентября 2015 года Россия впервые официально заявила, что нанесла авиаудары в Сирии, после того как верхняя палата российского парламента дала президенту РФ Владимиру Путину разрешение использовать вооруженные силы по всему миру.