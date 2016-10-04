Госдепартамент сообщил о подготовке визита Нуланд в Москву

Помощник госсекретаря США обсудит с кремлевским руководством ситуацию в Донбассе и реализацию Минских договоренностей.

Нуланд после Брюсселя посетит Москву Правительственный портал

Помощник главы Госдепартамента СШАв ближайшее время посетит Москву.

В сообщении пресс-службы американского внешнеполитического ведомства, распространенном в понедельник, 3 октября, сказано, что 4 октября Нуланд прибудет в Брюссель, где сейчас находится госсекретарь Джон Керри.

Затем она поедет в Москву для встречи с официальными лицами и обсудит с ними ситуацию на востоке Украины и следующие шаги по реализации Минских договренностей.

Как писал обозреватель The American Interest Дамир Марусевич США и Россия имеют "открытый канал", установленный советником Путина Владиславом Сурковым и помощником госсекретаря Викторией Нуланд. О их переговорах не известно ничего существенного, но, судя по всему, их договоренности играют важную роль в урегулировании конфликта в Донбассе.

Напомним, ранее Нуланд и Керри посещали Москву 14 июля. Представители американской дипломатии встречались с российским президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Главными темами переговров были ситуации в Донбассе и Сирии.