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Госдепартамент сообщил о подготовке визита Нуланд в Москву

4 октября в 01:00

Помощник госсекретаря США обсудит с кремлевским руководством ситуацию в Донбассе и реализацию Минских договоренностей.

Виктория Нуланд
Нуланд после Брюсселя посетит Москву
Правительственный портал
Помощник главы Госдепартамента США Виктория Нуланд в ближайшее время посетит Москву.

В сообщении пресс-службы американского внешнеполитического ведомства, распространенном в понедельник, 3 октября, сказано, что 4 октября Нуланд прибудет в Брюссель, где сейчас находится госсекретарь Джон Керри.

Затем она поедет в Москву для встречи с официальными лицами и обсудит с ними ситуацию на востоке Украины и следующие шаги по реализации Минских договренностей.

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Как писал обозреватель The American Interest Дамир Марусевич США и Россия имеют "открытый канал", установленный советником Путина Владиславом Сурковым и помощником госсекретаря Викторией Нуланд. О их переговорах не известно ничего существенного, но, судя по всему, их договоренности играют важную роль в урегулировании конфликта в Донбассе.

Напомним, ранее Нуланд и Керри посещали Москву 14 июля. Представители американской дипломатии встречались с российским президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Главными темами переговров были ситуации в Донбассе и Сирии.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Нуланд Госдепартамент США РФ
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