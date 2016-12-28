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Госдеп назвал "смехотворными" заявления Эрдогана о поддержке ИГИЛ американцами

28 декабря в 02:00

В США заявляют, что у таких обвинений нет никакой доказательной базы. 

Госдеп США
Госдеп отклонил обвинения Эрдогана
radiosvoboda.org/

Государственный департамент США отклонил как "смехотворные" обвинения президентом Турции Раджепом Эрдоганом США в поддержке террористических группировок в Сирии, включая "Исламское государство" и курдские группировки боевиков YPG и PYD, заявил представитель Госдепа Марк Тонер.

По его словам, для подобных обвинений нет никаких оснований и доказательств.

 

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Как сообщалось, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что международная коалиция во главе с США поддерживает экстремистские группировки в Сирии, в том числе "Исламское государство".

По материалам: ZN.UA , Reuters ,
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