Госдеп назвал "смехотворными" заявления Эрдогана о поддержке ИГИЛ американцами

В США заявляют, что у таких обвинений нет никакой доказательной базы.

Госдеп отклонил обвинения Эрдогана radiosvoboda.org/

Государственный департамент США отклонил как "смехотворные" обвинения президентом Турции Раджепом Эрдоганом США в поддержке террористических группировок в Сирии, включая "Исламское государство" и курдские группировки боевиков YPG и PYD, заявил представитель Госдепа Марк Тонер.

По его словам, для подобных обвинений нет никаких оснований и доказательств.

Как сообщалось, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что международная коалиция во главе с США поддерживает экстремистские группировки в Сирии, в том числе "Исламское государство".