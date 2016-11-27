Горящие леса в Израиле тушат пожарные из более десятка стран

По всему Израилю – около 200 очагов возгораний.
Огонь потушить не удается уже пять суток, сейчас в Израиле около 200 очагов возгораний, самая сложная ситуация в Хайфе, Иерусалиме и вблизи Тель-Авива, сообщает ТСН.
Известно уже о почти сотни пострадавших, эвакуированы около 80 тыс. человек.
Украинские спасатели оказывают помощь двумя пожарными самолетами Ан-32П.
Напомним, Хайфу утром 24 ноября охватили пожары. Из наиболее опасных районов эвакуировали около 60 тысяч жителей. Больницы города перешли на режим работы при чрезвычайном положении. Более 130 человек госпитализированы, преимущественно, с симптомами отравления угарным газом.
Сообщалось, что полиция Израиля задержала подозреваемых в поджогах в Хайфе. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал поджоги актом террора и пообещал, что виновные будут строго наказаны,
Утром 25 ноября пожарным удалось взять под свой контроль очаги возгораний в Хайфе, хотя вероятность быстрого изменения ситуации в худшую сторону остается высокой.ТСН