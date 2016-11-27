Топ Новости
<
>

Горящие леса в Израиле тушат пожарные из более десятка стран

27 ноября в 01:05

По всему Израилю – около 200 очагов возгораний.

 

Хайфа
Пожары в Израиле тушат уже пять суток
Соцсети
К тушению масштабных пожаров в Израиле присоединились спасатели из  более чем 10 стран, в том числе и из Украины.

Огонь потушить не удается уже пять суток, сейчас в Израиле около 200 очагов возгораний, самая сложная ситуация в Хайфе, Иерусалиме и вблизи Тель-Авива, сообщает ТСН.

Известно уже о почти сотни пострадавших, эвакуированы около 80 тыс. человек.

Украинские спасатели оказывают помощь двумя пожарными самолетами Ан-32П. 

Читайте также: В Израиле начали высаживать "Лес Украины"

НапомнимХайфу утром 24 ноября охватили пожары. Из наиболее опасных районов эвакуировали около 60 тысяч жителей. Больницы города перешли на режим работы при чрезвычайном положении. Более 130 человек госпитализированы, преимущественно, с симптомами отравления угарным газом.

Сообщалось, что полиция Израиля задержала подозреваемых в поджогах в Хайфе. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал поджоги актом террора и пообещал, что виновные будут строго наказаны,

Утром 25 ноября пожарным удалось взять под свой контроль очаги возгораний в Хайфе, хотя вероятность быстрого изменения ситуации в худшую сторону остается высокой.

По материалам: ТСН
Читайте также
Тэги Израиль спасатели пожар Украина эвакуация
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.59
EUR 26.99
Последние новости