Горящие леса в Израиле тушат пожарные из более десятка стран

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По всему Израилю – около 200 очагов возгораний.

Пожары в Израиле тушат уже пять суток Соцсети

К тушению масштабных пожаров в Израиле присоединились спасатели из более чем 10 стран, в том числе и из Украины.

Огонь потушить не удается уже пять суток, сейчас в Израиле около 200 очагов возгораний, самая сложная ситуация в Хайфе, Иерусалиме и вблизи Тель-Авива, сообщает ТСН.

Известно уже о почти сотни пострадавших, эвакуированы около 80 тыс. человек.

Украинские спасатели оказывают помощь двумя пожарными самолетами Ан-32П.

Напомним, Хайфу утром 24 ноября охватили пожары. Из наиболее опасных районов эвакуировали около 60 тысяч жителей. Больницы города перешли на режим работы при чрезвычайном положении. Более 130 человек госпитализированы, преимущественно, с симптомами отравления угарным газом.

Сообщалось, что полиция Израиля задержала подозреваемых в поджогах в Хайфе. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал поджоги актом террора и пообещал, что виновные будут строго наказаны,

Утром 25 ноября пожарным удалось взять под свой контроль очаги возгораний в Хайфе, хотя вероятность быстрого изменения ситуации в худшую сторону остается высокой.