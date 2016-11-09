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Горбачеву сделали операцию в Москве — AP

9 ноября в 17:30

Российские СМИ сообщили, что во время операции Горбачев был подключен к кардиостимулятору.

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Горбачев был доставлен в больницу в Москве в среду, 9 ноября
ilgazetesi.com.tr

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев находится в московской больнице, где ему сделали "плановую операцию".

"Горбачев был доставлен в больницу в Москве в среду для "планового, незначительного хирургического вмешательства", - сказав пресс-секретарь Горбачева Владимир Поляков изданию Associated Press.

Поляков отказался сообщить подробности, но сказал, что Горбачев ел нормально и будет высыпаться.

Российские СМИ сообщили, что во время операции Горбачев был подключен к кардиостимулятору.

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Ранее сообщалось, что Вильнюсский окружной суд, который рассматривает дело о трагических событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе, принял решение опросить в качестве свидетеля бывшего президента Советского Союза Михаила Горбачева.

В этом году исполнилось 25 лет с ночи 13 января, когда в результате действий советских военных в Вильнюсе у Дома печати, Телебашни и здания Литовского радио и ТВ было убито 14 гражданских.

26 мая, стало известно, что СБУ запретила Михаилу Горбачеву въезд в Украину на пять лет в интересах обеспечения государственной безопасности.

По материалам: Associated Press
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Тэги Горбачев Москва больница
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