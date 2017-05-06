Голод стал основной причиной миграции в мире – ООН

Эксперты ООН призвали финансовых доноров вкладывать средства в страны с продовольственными проблемами.
"Недоедание является основной причиной миграции", - отмечается в докладе, пишет Центр новостей ООН.
В нем сказано, что "снижение уровня продовольственной безопасности на один процент оборачивает ростом числа международных мигрантов на 1,9 процента".
В связи с этим эксперты ВПП призывают государства-члены ООН и частных доноров вкладывать больше средств в развитие сельского хозяйства и укрепление продовольственных систем в странах происхождения мигрантов.
Ранее сообщалось, что в Йемене, а также в трех странах Африки – Нигерии, Сомали и Южном Судане, в ближайшие полгода от голода могут умереть 20 миллионов человек.ZN.UA