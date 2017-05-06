Голод стал основной причиной миграции в мире – ООН

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Эксперты ООН призвали финансовых доноров вкладывать средства в страны с продовольственными проблемами.

Голод порождает массовую миграцию Unicef

Недоедание является основной причиной массовой миграции в мире. Голод вынуждает людей покидать свои дома в поисках пропитания, а массовые перемещения населения ведут к усугублению гуманитарных кризисов и огромной нагрузке на продовольственные системы стран, принимающих мигрантов, сказано в докладе Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП).

"Недоедание является основной причиной миграции", - отмечается в докладе, пишет Центр новостей ООН.

В нем сказано, что "снижение уровня продовольственной безопасности на один процент оборачивает ростом числа международных мигрантов на 1,9 процента".

В связи с этим эксперты ВПП призывают государства-члены ООН и частных доноров вкладывать больше средств в развитие сельского хозяйства и укрепление продовольственных систем в странах происхождения мигрантов.

Ранее сообщалось, что в Йемене, а также в трех странах Африки – Нигерии, Сомали и Южном Судане, в ближайшие полгода от голода могут умереть 20 миллионов человек.