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Голод стал основной причиной миграции в мире – ООН

6 мая в 08:41

Эксперты ООН призвали финансовых доноров вкладывать средства в страны с продовольственными проблемами.

Южный Судан голод_5
Голод порождает массовую миграцию
Unicef
Недоедание является основной причиной массовой миграции в мире. Голод вынуждает людей покидать свои дома в поисках пропитания, а массовые перемещения населения ведут к усугублению гуманитарных кризисов и огромной нагрузке на продовольственные системы стран, принимающих мигрантов, сказано в докладе Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП).

"Недоедание является основной причиной миграции", - отмечается в докладе, пишет Центр новостей ООН.

В нем сказано, что "снижение уровня продовольственной безопасности на один процент оборачивает ростом числа международных мигрантов на 1,9 процента".

В связи с  этим эксперты ВПП призывают государства-члены ООН и частных доноров вкладывать больше средств в развитие сельского хозяйства и укрепление продовольственных систем в странах происхождения мигрантов.

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Ранее сообщалось, что в Йемене, а также в трех странах Африки – Нигерии, Сомали и Южном Судане, в ближайшие полгода от голода могут умереть 20 миллионов человек. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги ООН продовольствие миграция причина голод
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