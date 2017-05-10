Главу ФБР уволили в момент активных следственных действий против Флинна – CNN

Окружение Флинна получило повестки по делу связей экс-советника Трампа с Россией.
Информацию об активизации дела против бывшего советника Трампа и ее связь с увольнением главы ФБР не стали комментировать, ни ФБР, ни Министерство юстиции, ни представители Флинна.Флинн задекларировал доходы, полученные от российских компаний. Белый дом опубликовал обе декларации бывшего советника Трампа в субботу, 1 апреля. При этом декларация за 2016 год была подана Флинном 11 февраля, за несколько дней до увольнения с должности советника по национальной безопасности.
Напомним, что советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку в связи с обсуждением санкций с российским послом за месяц до избрания Трампа президентом.ZN.UA