Главу ФБР уволили в момент активных следственных действий против Флинна – CNN

Окружение Флинна получило повестки по делу связей экс-советника Трампа с Россией.

ФБР активизировало расследование против Майкла Флинна

Главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми уволили в момент активных следственных действий против бывшего советника Дональда Трампа по национальной безопасности. Бывшему окружению Флинна последнюю неделю рассылают повестки по делу о связях экс-советника с Россией, сообщает CNN

Информацию об активизации дела против бывшего советника Трампа и ее связь с увольнением главы ФБР не стали комментировать, ни ФБР, ни Министерство юстиции, ни представители Флинна.

Ранее издание Washington post писало, что, полученные от российских компаний. Белый дом опубликовал обе декларации бывшего советника Трампа в субботу, 1 апреля. При этом декларация за 2016 год была подана Флинном 11 февраля, за несколько дней до увольнения с должности советника по национальной безопасности.

Напомним, что советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку в связи с обсуждением санкций с российским послом за месяц до избрания Трампа президентом.