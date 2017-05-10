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Главу ФБР уволили в момент активных следственных действий против Флинна – CNN

10 мая в 08:52

Окружение Флинна получило повестки по делу связей экс-советника Трампа с Россией.

Майкл Флинн
ФБР активизировало расследование против Майкла Флинна
Главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми уволили в момент активных следственных действий против бывшего советника Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Бывшему окружению Флинна последнюю неделю рассылают повестки по делу о связях экс-советника с Россией, сообщает CNN.

Информацию об активизации дела против бывшего советника Трампа и ее связь с увольнением главы ФБР не стали комментировать, ни ФБР, ни Министерство юстиции, ни представители Флинна.

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Ранее издание Washington post писало, что Флинн задекларировал доходы, полученные от российских компаний. Белый дом опубликовал обе декларации бывшего советника Трампа в субботу, 1 апреля. При этом декларация за 2016 год была подана Флинном 11 февраля, за несколько дней до увольнения с должности советника по национальной безопасности.

Напомним, что советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку в связи с обсуждением санкций с российским послом за месяц до избрания Трампа президентом. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги советник безопасность увольнение ФБР
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