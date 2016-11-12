Главой Пентагона впервые может стать женщина - WP

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Трамп пополнил список кандидатов на пост министра обороны США.

Келли Айотт может стать первой женщиной во главе Пентагона Associated Press

Главой министерства обороны США впервые может стать женщина. В список потенциальных кандидатов на пост главы Пентагона победитель президентских выборов Дональд Трамп включил Келли Айотт, сенатора от Нью-Гемпшера, сообщает Washington Post, отмечая, что информацию подтвердили два источника, знакомые с ситуацией.

Также издание сообщает, что кандидатами Трампа на пост министра обороны являются армейский генерал Джозеф Келлог, бывший директор военной разведки генерал Майк Флинн и сенатор от штата Алабама Джефф Сешнс, о котором сообщалось ранее.

Ранее сообщалось, что кандидат от Республиканской партии и одиозный миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп станет новым президентом США.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.