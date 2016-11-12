Топ Новости
<
>

Главой Пентагона впервые может стать женщина - WP

12 ноября в 07:35

Трамп пополнил список кандидатов на пост министра обороны США.

Келли Айотт
Келли Айотт может стать первой женщиной во главе Пентагона
Associated Press
Главой министерства обороны США впервые может стать женщина. В список потенциальных кандидатов на пост главы Пентагона победитель президентских выборов Дональд Трамп включил Келли Айотт, сенатора от Нью-Гемпшера, сообщает Washington Post, отмечая, что информацию подтвердили два источника, знакомые с ситуацией.

Также издание сообщает, что кандидатами Трампа на пост министра обороны являются армейский генерал Джозеф Келлог, бывший директор военной разведки генерал Майк Флинн и сенатор от штата Алабама Джефф Сешнс, о котором сообщалось ранее. 

Читайте также: В Пентагоне заявили о необходимости усиления ядерного потенциала США

Ранее сообщалось, что кандидат от Республиканской партии и одиозный миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп станет новым президентом США.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги США оборона кандидаты Трамп пентагон
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.58
EUR 27.87
Последние новости