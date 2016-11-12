Главой Пентагона впервые может стать женщина - WP

Трамп пополнил список кандидатов на пост министра обороны США.
Также издание сообщает, что кандидатами Трампа на пост министра обороны являются армейский генерал Джозеф Келлог, бывший директор военной разведки генерал Майк Флинн и сенатор от штата Алабама Джефф Сешнс, о котором сообщалось ранее.
Ранее сообщалось, что кандидат от Республиканской партии и одиозный миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп станет новым президентом США.
Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.ZN.UA