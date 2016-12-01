Главой национальной разведки США может стать 73-летний сенатор – СМИ

Дональд Трамп провел беседу с кандидатом на пост руководителя национальной разведки.
Коутс, который также является членом сенатского комитета по разведке, провел в среду встречу с избранным президентом в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке, сообщает американское издание Politico.
Trump considering Dan Coats for intel director https://t.co/Om4vsuEx4S | Getty pic.twitter.com/wqlBWK5Z2q— POLITICO (@politico) 30 ноября 2016 г.
После беседы с Трампом сенатор вышел журналистам, однако не прокомментировал свое возможное назначение. "Меня пригласили для обсуждения ряда вопросов, с которыми придется столкнуться президенту, и я поделился с ним своим многолетним опытом и дал несколько советов", - отметил он.
73-летний Коутс считается ветераном американской политики. Он является сенатором в общей сложности уже около 15 лет, до этого Коутс четыре срока был членом Палаты представителей. При президенте Джордже Буше-младшем он занимал пост посла США в Германии.
Адмирал Майк Роджерс, директор Агентства национальной безопасности, также был упомянут в качестве возможного претендента на пост директора Национальной разведки.
Директор Национальной разведки является куратором всех разведслужб США и ответчает за них перед президентом.
Подробнее о возможном составе президентской администрации США читайте в статье Олега Белоколоса и Александра Хары "Новый кабинет Трампа: командная стратегия или какофония влияний?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA