Главой национальной разведки США может стать 73-летний сенатор – СМИ

Дональд Трамп провел беседу с кандидатом на пост руководителя национальной разведки.

73-летнего сенатора могут назначить главой американской разведки Politico

Избранный президент США Дональд Трамп в качестве одного из кандидатов на должность директора Национальной разведки рассматривает кандидатуру сенатора Дэниела Коутса (республиканец, от штата Индиана)

Коутс, который также является членом сенатского комитета по разведке, провел в среду встречу с избранным президентом в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке, сообщает американское издание Politico.

После беседы с Трампом сенатор вышел журналистам, однако не прокомментировал свое возможное назначение. "Меня пригласили для обсуждения ряда вопросов, с которыми придется столкнуться президенту, и я поделился с ним своим многолетним опытом и дал несколько советов", - отметил он.

73-летний Коутс считается ветераном американской политики. Он является сенатором в общей сложности уже около 15 лет, до этого Коутс четыре срока был членом Палаты представителей. При президенте Джордже Буше-младшем он занимал пост посла США в Германии.

Адмирал Майк Роджерс, директор Агентства национальной безопасности, также был упомянут в качестве возможного претендента на пост директора Национальной разведки.

Директор Национальной разведки является куратором всех разведслужб США и ответчает за них перед президентом.

Подробнее о возможном составе президентской администрации США читайте в статье Олега Белоколоса и Александра Хары "Новый кабинет Трампа: командная стратегия или какофония влияний?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".