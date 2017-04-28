Главная проблема НАТО не оборонные бюджеты, а Россия - Atlantic Council

Альянс должен сделать так, чтобы Москва прекратила подрывать систему безопасности в Европе и угрожать союзникам своим ядерным оружием.
Об этом в статье для Atlantic Council пишет старший научный сотрудник American Foreign Policy Council Стивен Бланк.
Он признает, что НАТО, безусловно, нужны дополнительные ресурсы, но нежелание стран Европы тратить на свои армии 2% от ВВП - это далекого не главная проблема альянса.
"Реальная проблема - это нежелание осознать, что Европа больше не мирное место и не станет таковым в ближайшее время", - пишет Бланк, замечая, что ответ НАТО на российские угрозы для европейской безопасности слишком медленный и непоследовательный.
Недавно RAND пришла к выводу, что европейские силы до сих пор не готовы противостоять вызовам. В результате НАТО оказалось перед угрозой вторжения Москвы в странах Балтии, на Балканах и в Черноморском регионе. При этом, российская сторона позволяет себе шантажировать страны с помощью своего ядерного оружия.
Если НАТО хочет избежать состояния постоянной слабой эффективности и неспособности защитить своих союзников, которые думают, что альянс гарантирует им безопасность, тогда на саммите в Брюсселе придется поговорить откровенно. Обсуждение должно касаться корня проблемы: Россия нарушила соглашения о контроле вооружений, которые касаются Европы, и это нельзя оставить без ответа. Российские последние внеочередные учения нарушают Венский документ. Россия нарушила соглашение с СССР о ликвидации ракет средней и малой дальности, и Вашингтон, зная это с 2008 года, не сделал ничего в ответ. Москва приостановила участие в "Договоре об обычных вооружениях в Европе". Кроме того, она нарушила еще целый ряд международных соглашений, когда вторглась в Украину.
Москва также демонстрирует готовность применить ядерное оружие. И у европейских столиц, по мнению Бланка, есть причины нервничать. К 2018 году она, согласно договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, должна сократить количество стратегических боеголовок до 1,5 тысячи. Это означает, что за год Москве нужно демонтировать 200 боеголовок. И если посмотреть на ее поведение за последние годы, можно предположить, что этого не произойдет. Россия поставила приоритетом модернизировать свои ядерные силы. Кроме того, если посмотреть на российские программы развития ядерных и сверхзвуковых вооружений, можно сделать вывод, что Москва строит оружие, которое угрожает США и Европе.
Автор отмечает, что НАТО должен начать действовать, и делать это быстро и уже сейчас. Альнсу стоит начать противостоять тому факту, что Европа больше не мирное место и даже ядерная война возможна. Поэтому союзникам нужно нарастить обычные военные возможности, чтобы не позволить Москве думать, что она может снова "поставить всех перед фактом", как это она сделала в Крыму, или угрожать странам НАТО ядерным оружием.
Надежное сдерживания должно защищать не только от неядерных угроз, но и развеять российскую стратегию "коротких победоносных войн". Но НАТО также нужно решить некоторые ядерные проблемы, которых блок долго избегал. Ему стоит сформулировать ответ, который заставит Россию отказаться от ядерных угроз и при этом не спровоцирует войну. Безусловно, диалог обо всем этом будет долгим. Но его стоит начать с точного осознания реальности. Европейскую систему безопасности нужно отстроить во времена конфликта. И без наказаний за нарушение соглашений о контроле вооружений не обойдется.
Бланк отмечает, что Запад долгое время закрывал глаза на нарушения международных соглашений, на которых держится система безопасносты в Европе после распада СССР. Без построения эффективной и прочной структуры европейской безопасности, которая бы включала Украину и другие проевропейские постсоветские страны, НАТО и ЕС только усилят и оживят те вызовы, с которыми они уже столкнулись.
Ранее, во время визита в Москву госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что отношения между Соединенными штатами Америки и Россией не нормализуются до полного урегулирования конфликта на Востоке Украины.
Напомним, во время официального визита в Москву 12 апреля госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретился с российским президентом Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Они обсудили двусторонние отношения, а также вопросы международной политики.
В то же время, Тиллерсон не поднимал в Кремле вопрос изменения режима санкций против РФ за вооруженную агрессию против Украины.ZN.UA