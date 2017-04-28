Главная проблема НАТО не оборонные бюджеты, а Россия - Atlantic Council

Альянс должен сделать так, чтобы Москва прекратила подрывать систему безопасности в Европе и угрожать союзникам своим ядерным оружием.

НАТО следует признать, что Европа больше не в безопасности из-за России, и начать наконец действовать.

Когда президент США Дональд Трамп посетит саммитв Брюсселе 25 мая, ему не стоит бесконечно пинать европейцев за их расходы на оборону. Вместо этого он должен направить внимание союзников на необходимости выступить против ядерного шантажа со стороны России, а также ее преимущества в обычных вооружениях.

Об этом в статье для Atlantic Council пишет старший научный сотрудник American Foreign Policy Council Стивен Бланк.

Он признает, что НАТО, безусловно, нужны дополнительные ресурсы, но нежелание стран Европы тратить на свои армии 2% от ВВП - это далекого не главная проблема альянса.

"Реальная проблема - это нежелание осознать, что Европа больше не мирное место и не станет таковым в ближайшее время", - пишет Бланк, замечая, что ответ НАТО на российские угрозы для европейской безопасности слишком медленный и непоследовательный.

Недавно RAND пришла к выводу, что европейские силы до сих пор не готовы противостоять вызовам. В результате НАТО оказалось перед угрозой вторжения Москвы в странах Балтии, на Балканах и в Черноморском регионе. При этом, российская сторона позволяет себе шантажировать страны с помощью своего ядерного оружия.

Если НАТО хочет избежать состояния постоянной слабой эффективности и неспособности защитить своих союзников, которые думают, что альянс гарантирует им безопасность, тогда на саммите в Брюсселе придется поговорить откровенно. Обсуждение должно касаться корня проблемы: Россия нарушила соглашения о контроле вооружений, которые касаются Европы, и это нельзя оставить без ответа. Российские последние внеочередные учения нарушают Венский документ. Россия нарушила соглашение с СССР о ликвидации ракет средней и малой дальности, и Вашингтон, зная это с 2008 года, не сделал ничего в ответ. Москва приостановила участие в "Договоре об обычных вооружениях в Европе". Кроме того, она нарушила еще целый ряд международных соглашений, когда вторглась в Украину.

Москва также демонстрирует готовность применить ядерное оружие. И у европейских столиц, по мнению Бланка, есть причины нервничать. К 2018 году она, согласно договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, должна сократить количество стратегических боеголовок до 1,5 тысячи. Это означает, что за год Москве нужно демонтировать 200 боеголовок. И если посмотреть на ее поведение за последние годы, можно предположить, что этого не произойдет. Россия поставила приоритетом модернизировать свои ядерные силы. Кроме того, если посмотреть на российские программы развития ядерных и сверхзвуковых вооружений, можно сделать вывод, что Москва строит оружие, которое угрожает США и Европе.

Автор отмечает, что НАТО должен начать действовать, и делать это быстро и уже сейчас. Альнсу стоит начать противостоять тому факту, что Европа больше не мирное место и даже ядерная война возможна. Поэтому союзникам нужно нарастить обычные военные возможности, чтобы не позволить Москве думать, что она может снова "поставить всех перед фактом", как это она сделала в Крыму, или угрожать странам НАТО ядерным оружием.

Надежное сдерживания должно защищать не только от неядерных угроз, но и развеять российскую стратегию "коротких победоносных войн". Но НАТО также нужно решить некоторые ядерные проблемы, которых блок долго избегал. Ему стоит сформулировать ответ, который заставит Россию отказаться от ядерных угроз и при этом не спровоцирует войну. Безусловно, диалог обо всем этом будет долгим. Но его стоит начать с точного осознания реальности. Европейскую систему безопасности нужно отстроить во времена конфликта. И без наказаний за нарушение соглашений о контроле вооружений не обойдется.

Бланк отмечает, что Запад долгое время закрывал глаза на нарушения международных соглашений, на которых держится система безопасносты в Европе после распада СССР. Без построения эффективной и прочной структуры европейской безопасности, которая бы включала Украину и другие проевропейские постсоветские страны, НАТО и ЕС только усилят и оживят те вызовы, с которыми они уже столкнулись.

Ранее, во время визита в Москву госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что отношения между Соединенными штатами Америки и Россией не нормализуются до полного урегулирования конфликта на Востоке Украины.

Напомним, во время официального визита в Москву 12 апреля госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретился с российским президентом Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Они обсудили двусторонние отношения, а также вопросы международной политики.

В то же время, Тиллерсон не поднимал в Кремле вопрос изменения режима санкций против РФ за вооруженную агрессию против Украины.