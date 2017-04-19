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Главная оппозиционная партия Турции думает отозвать своих депутатов из парламента

19 апреля в 16:26

Такой шаг "Республиканская народная партия" Турции может принять, как знак непринятия референдума.

Турция1
Основная оппозиционная сила Турции может покинуть парламент в протест принятию результатов референдума
ukranews.com
Представитель главной оппозиционной "Республиканской народной партии" Турции сообщила, что ее партия может отозвать своих депутатов из нынешнего парламента. На такой шаг "Республиканцы" пойдут, чтобы высказать свое категорическое неприятие результатов референдума, пишет издание Hurriyet.

Представитель партии также напомнила, что они не признают результатов референдума и задействуют все возможные демократические механизмы против его признания.

Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум по конституционной реформе. Согласно данным государственного информагентства Anadolu, ее сторонники с минимальным отрывом (51,4% против 48,6%) одержали победу. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях во время голосования и о намерении обжаловать его результаты в суде.

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Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок к основному закону, которые должны существенно расширить полномочия президента.

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ считают, что предвыборная кампания была искажена в пользу голосования "за". Решение Избирательной комиссии Турции позволяет считать действительными бюллетени без специальных печатей и создало возможность для мошенничества на референдуме о конституционной реформе.

По материалам: ZN.UA
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Тэги референдум Турция реформы партия Конституция
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