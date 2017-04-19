Главная оппозиционная партия Турции думает отозвать своих депутатов из парламента

Такой шаг "Республиканская народная партия" Турции может принять, как знак непринятия референдума.
Представитель партии также напомнила, что они не признают результатов референдума и задействуют все возможные демократические механизмы против его признания.
Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум по конституционной реформе. Согласно данным государственного информагентства Anadolu, ее сторонники с минимальным отрывом (51,4% против 48,6%) одержали победу. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях во время голосования и о намерении обжаловать его результаты в суде.расширить полномочия президента.
Ранее сообщалось, что в ОБСЕ считают, что предвыборная кампания была искажена в пользу голосования "за". Решение Избирательной комиссии Турции позволяет считать действительными бюллетени без специальных печатей и создало возможность для мошенничества на референдуме о конституционной реформе.ZN.UA