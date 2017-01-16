Главарь ИГИЛ призвал боевиков-иностранцев совершать теракты

Багдади распорядился закрыть "бюро войск и мигрантов".

Багдади призвал боевиков-иностранцев совершать теракты b.dk

Лидер террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади заявил, что все иностранные боевики ИГИЛ должны выбирать между возвращением в свои страны либо же совершить теракты и "быть вознагражденными на небесах".



"Багдади распорядился закрыть группы "войск и мигрантов бюро", давая боевикам в Ираке свободу выбора между возвращением в свои страны или совершить теракты против наступающих антитеррористических сил", - рассказали источники, передает Iraqi News.

Иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади, который ранее собирался взять Мосул под контроль правительственных войск до конца 2016 года, 28 декабря сообщил о том, что для победы над "Исламским государством" в Ираке потребуется еще три месяца.

Напомним, 20 октября 2016 года иракская армия совместно с курдскими военными формированиями "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.