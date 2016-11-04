Главарь ИГИЛ покинул осажденный Мосул

Глава МИД Британии Борис Джонсон назвал этот факт "жестокой ироиней".

Аль-Багдади сбежал из Мосула

Лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади покинул город Мосул в Ираке, бои за взятие которого ведет иракская армия. Об этом в ходе выступления в британском парламенте сообщил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, ссылаясь на данные спецслужб, пишет Русская служба ВВС.

Джонсон назвал это "жестокой иронией": сам лидер ИГ покинул осажденный город, но использует интернет, чтобы вдохновить других принять участие в сражениях за Мосул. Сообщается, что таким образом глава британского МИД прокомментировал распространенный в сети аудиофайл, в котором, по заверению ИГИЛ, аль-Багдади выступает с угрозами в адрес Турции и призывает своих сторонников защищать Мосул. Подлинность этой записи не была подтверждена.

Обращений аль-Багдади не было около года, в связи с чем высказывались предположения, что лидер ИГ убит.

Ранее сообщалось, что войска Ирака, ведущие борьбу с террористической организацией "Исламское государство" в Мосуле, прорвали линию фронта.

Мосул являлся столицей террористической организации "Исламское государство" в Ираке.

20 октября элитные подразделения иракской армии вместе с курдскими военными формированиями "Пешмерга" при воздушной и наземной поддержке международной коалиции во главе с США, начали новое наступление по вытеснению боевиков "Исламского государства" из деревень на восток и север от иракского города Мосул. 29 октября поддерживаемые Ираном иракские шиитские отряды начали наступление на позиции "Исламского государства", которые расположены на запад от города Мосул.

После двух недель боевых действий в окрестностях, иракские войска впервые вошли в район аль-Карама в городе Мосул, который контролируют боевики "Исламского государства".

1 ноября иракская армия отбила у ИГИЛ телецентр в Мосуле. Военные заняли первый стратегический объект в иракской столице ИГИЛ.