Секретарь Собвеза РФ извинился за россиян, причастных к попытке переворота в Черногории – The Guardian

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Секретарь российского Совбеза заверил сербскую сторону, что Кремль не имеет к подготовке преступных операций в Подгорице никакого отношения.

Патрушев извинился в Сербии за граждан РФ, вовлеченных в подготовку госпереворота в Черногории ТАСС

екретарь

Во время своего визита в Белград 26 октября сСовбеза РФ Николай Патрушев принес извинения за причастность к попыткероссийских граждан, а также заверил, что заговорщики действовали без санкции Москвы.

Как сообщает the Guardian, ссылаясь на дипломатические источники, 26 октября Патрушев прибыл в Белград с очевидным намерением предотвратить международный скандал.

По информации источников, близких к официальному Белграду, Патрушев, ранее занимавший должность главы ФСБ, принес извинения за то, что было охарактеризовано ним как подлая операция, к которой не имеет отношения Кремль.

В то же время, по информации российского агентства ТАСС, в МИД РФ публикации СМИ об извинениях Патрушева за "русских националистов", планировавших убийство премьера Черногории, назвали провокацией.

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Напомним, в конце октября в СМИ появилась информация, что несколько граждан РФ были депортированы из Сербии за участие в подготовке террористических акций и антиправительственных выступлений на территории Черногории. 24 октября премьер-министр Сербии Александр Вучич обнародовал детали плана захвата государственных учреждений в Черногории, которые должны были состояться сразу после парламентских выборов 16 октября.

Уже на следующий день после данного заявления сербского премьера, в Сербию с неожиданным визитом прибыл секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. По информации российского издания "КоммерсантЪ", российский чиновник вероятнее всего хотел обсудить расследование активности групп, готовивших беспорядки в Подгорице 16 октября.

Накануне, 10 ноября, премьер-министр Черногории Мило Джуканович обвинил пророссийскую оппозиционную партию "Демократический фронт" в участии в заговоре с целью его убийства. Ранее Джуканович заявлял, что Россия финансирует местную оппозицию, чтобы сорвать запланированное вхождение Черногории в НАТО.

Подробнее о попытке срыва выборов и переворота в Черногории читайте в статье Константина Федоренко "Балканы: внешнеполитический провал России?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".