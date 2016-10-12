Глава штаба Клинтон после публикации его писем WikiLeaks назвал виновников взлома его почты

Джон Подеста считает, друг Дональда Трампа и его бывший политический советник Роджер Стоун общался с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем и знал о готовящейся публикации похищенной хакерами переписки.

Глава предвыборного штаба Клинтон считает, что друг Трампа общался с Джулианом Ассанжем

Глава предвыборного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джон Подеста не увидел никакого совпадения в публикации его писем WikiLeaks после того, как в сеть попал скандальный видеоролик с заявлениями Дональда Трампа в 2005 году.

Он ообщил, что ФБР расследует взлом его почтового аккаунта в сервисе Gmail, что является частью более широкого расследования кибератак "российской разведки" против США.

Подеста заявил, что сотрудничает с федеральными следователями, разыскивающими преступников.

Подеста уверен, что"не было совпадением" то, что письма из его почты были обнародованы вскоре после того, как в сеть попал видеоролик 2005 года, на котором Трамп хвастается своими сексуальными домогательствами женщин.

Он также предположил, что друг кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа и его бывший политический советник Роджер Стоун общался с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем и знал о готовящейся публикации похищенной хакерами переписки.

Подеста считает, что Россия могла организовать хакерские атаки, потому что ей близки политические позиции Трампа, которые больше соответствуют российскому внешнеполитическому курсу, чем американскому. Он также не исключил, что движущей силой могут быть связанные с РФ бизнес-интересы Трампа.

Как сообщал Ассанж, в первой части писем из почты главы штаба Клинтон 2060 сообщений и 170 вложений из электронного ящика Подесты. Они посвящены вопросам ядерной энергетики, а также пожертвованиям в фонд Клинтонов от ядерной и горнодобывающей отраслей. Вторая же часть касается того, как сотрудники предвыборного штаба Клинтон обсуждают ответы на вопросы прессы и комментарии по чувствительным темам.

Также Wikileaks обнародовал тексты закрытых выступлений Клинтон перед ведущими банкирами США. Накануне, после публикации второй партии писем, советник Трампа Джейсон Миллер опубликовал ссылку на новые данные WikiLeaks с фразой: "Ну вот и началось". В штабе Клинтон в ответ на это раскритиковали Трампа за "радость от публикации, организованной Владимиром Путиным".

В июле WikiLeaks опубликовал почти 20 тысяч писем и более восьми тысяч документов Национального комитета Демократической партии США.

Тем временем, у Обамы пообещали адекватно ответить на российские кибератаки. 7 октября Министерство внутренней безопасности и Управление национальной разведки США обвинили Россию в организации скоординированных кибератак с целью повлиять на избирательный процесс в США.