Глава разведки США нашел объяснение действиям Путина

Мотивы президента России связаны с прошлым страны и со стремлением вернуть ей статус великой державы.

Путин думает о великой России, считает глава разведки США Сайт президента России

Руководитель Национальной разведки США Джеймс Клэппер считает, что для того, чтобы ответить на вопрос, что движет президентом РФ Владимиром Путиным , нужно искать корни этой политики истории СССР или даже царской России.

"Я думаю, что он думает о великой России, великой державе. Ему важно, чтобы к России относились как к такой же сверхдержаве как и к США", - заявил Клэппер.

Глава Национальной разведки также заявил, что Россия и раньше пыталась влиять на исход президентских выборах в США. При этом Клэппер указал, что считает это воздействие незначительным.

Коснулся чиновник и ситуации на Ближнем Востоке. В частности он заявил, что не удивится бы, если Россия собьет американский самолет в случае создания бесполетной зоны над Сирией. По его мнению, это произойдет, если в Москве посчитают угрозу своим силам на земле.

Многие иностранные СМИ писали, что Россия с помощью хакеров пытается вмешиваться в американские выборы, ее осуждают за массовую бойню в Сирии и аннексию Крыма. Как писало издание The Economist, РФ постоянно напоминает о своем ядерном арсенале. Автор статьи подчеркивает, что каждую неделю Владимир Путин ищет новые способы, как напугать мир. Недавно он разместил ракеты, способные нести ядерные боеголовки, рядом с Польшей и Литвой. Он отправил авианосец в Северное море к британским берегам. Он пригрозил сбивать американские самолеты, которые будут атаковать войска сирийского деспота Башара Асада. Российский телевизионный эфир заполнен баллистическими ракетами и бомбоубежищами.