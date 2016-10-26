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Глава разведки США нашел объяснение действиям Путина

26 октября в 08:44

Мотивы президента России связаны с прошлым страны и со стремлением вернуть ей статус великой державы.

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Путин думает о великой России, считает глава разведки США
Сайт президента России
Руководитель Национальной разведки США Джеймс Клэппер считает, что для того, чтобы ответить на вопрос, что движет президентом РФ Владимиром Путиным, нужно искать корни этой политики истории СССР или даже царской России. 

"Я думаю, что он думает о великой России, великой державе. Ему важно, чтобы к России относились как к такой же сверхдержаве как и к США", - заявил Клэппер. 

Глава Национальной разведки также заявил, что Россия и раньше пыталась влиять на исход президентских выборах в США. При этом Клэппер указал, что считает это воздействие незначительным. 

Коснулся чиновник и ситуации на Ближнем Востоке. В частности он заявил, что не удивится бы, если Россия собьет американский самолет в случае создания бесполетной зоны над Сирией. По его мнению, это произойдет, если в Москве посчитают угрозу своим силам на земле. 

Многие иностранные СМИ писали, что Россия с помощью хакеров пытается вмешиваться в американские выборы, ее осуждают за массовую бойню в Сирии и аннексию Крыма. Как писало издание The Economist, РФ постоянно напоминает о своем ядерном арсенале. Автор статьи подчеркивает, что каждую неделю Владимир Путин ищет новые способы, как напугать мир. Недавно он разместил ракеты, способные нести ядерные боеголовки, рядом с Польшей и Литвой. Он отправил авианосец в Северное море к британским берегам. Он пригрозил сбивать американские самолеты, которые будут атаковать войска сирийского деспота Башара Асада. Российский телевизионный эфир заполнен баллистическими ракетами и бомбоубежищами.

По материалам: РБК
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Тэги Россия США Путин Сирия
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