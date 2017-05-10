Глава Пентагона раскритиковал наращивание российских военных сил у границ стран Балтии

По словам Мэттиса, действия России дестабилизируют регион.

Джеймс Мэттис говорит, что накопление военных сил России в Балтийском регионе является дестабилизирующим defense.gov

Глава Пентагона Джеймс Мэттис раскритиковал наращивание концентрации российских военных сил в Балтийском регионе. Мэттис отметил, что такоев регионе является дестабилизирующим, сообщает Reuters

Кроме того, в Пентагоне ожидают военных учений России и Беларуси, которые пройдут в сентябре 2017 года в этом регионе. Планируется, что в этих учениях поучаствуют около 100 тысяч российских и белорусских военных.

Напомним, 16-19 января многонациональная инспекционная группа в составе представителей Украины, Канады и Дании в рамках Венского документа 2011 года. Инспекторы выявили факт формирования в области, примыкающей в государственной границе Украины, мотострелковой дивизии численностью 10,5 тысяч человек. Также были обнаружены скопления артиллерийских систем разных типов в районе Новочеркасска.

Согласно Венскому документу, у инспекторов есть 14 суток на обработку полученной информации, которая по официальным каналам поступит ко всем странам ОБСЕ, в том числе в Россию.

Венский документ - это одно из фундаментальных соглашений времен Холодной войны, которое устанавливает правила проведения проверок, уведомление о военной активности, а также прозрачность в проведении военных учений. Этот документ базируется на принципах, которые были достигнуты в 1975 году в рамках ОБСЕ.

Нынешние правила обязывают Россию и НАТО обмениваться графиками всех учений, предоставлять полную информацию о перемещении войск и приглашать наблюдателей от всех стран ОБСЕ на учения, в которых задействованы более 13 тысяч солдат.