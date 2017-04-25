Глава Пентагона обещает противостоять России в Афганистане

По словам Мэттиса, США будут противостоять России в попытках нарушить международное право и отрицании суверенитета стран.

Пентагон будет противодействовать нарушениям международного права Россией в Афганистане miroved.com

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США готовы противостоять России вв тех случаях, где она нарушает международное право и отрицает суверенитет тех или иных стран. При этом Мэттис подчеркнул, что предоставление оружия в Афганистан из других стран является таким нарушением международного права, сообщает AP

Однако Мэттис отметил, что США готовы сотрудничать с Россией, если ее действия будут оставаться в правовом поле.

Ранее сообщалось, что во время слушаний в Конгрессе США командующий центрального командования вооруженных сил США Джозеф Вотел сказал, что можно предположить. По словам генерала, такая поддержка, в том числе, может заключаться в передаче вооружения.

Ранее Глава миссии НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон сообщил о том, что связи "Талибана" с Россией и Ираном не способствуют установлению стабильности в регионе.

Ранее Кабулов заявил, что у РФ и талибов есть общие интересы. "Интересы талибов и без стимулирования объективно совпадают с нашими. Я уже ранее говорил о наличии у нас с талибами каналов связи для обмена информацией", - сказал он.

Также сообщалось о том, что НАТО сохранит свое военное присутствие в Афганистане. Такая мера принята не только ради безопасности Афганистана, но и потому что страны альянса не хотят, чтобы эта страна вновь стала "заповедником" террористов.