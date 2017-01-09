Глава Пентагона назвал "нулевым" вклад России в борьбу с ИГИЛ

Действия России в Сирии лишь "вдвойне усиливают" гражданскую войну, считает Картер.

Россия не помогает сражаться с ИГИЛ - Картер arabi-press.com

Россия внесла "фактически нулевой" вклад в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", заявил глава Пентагона Эштон Картер в интервью телеканалу NBC News, сообщает Deutsche Welle

Он отметил, что РФ хоть и обещала помочь в борьбе с ИГИЛ, однако так и не сделала этого.

"В итоге, мы сражаемся с ИГИЛ самостоятельно," - заявил Картер, также напомнив, что Россия не участвует в военных действиях в районе Мосула и Ракки, которые США совместно с союзниками пытаются отбить у джихадистов.

Картер добавил, что Москва имела возможность убедить сирийского президента Башара Асада подать в отставку и способствовать формированию нового правительства, в состав которого вошли бы и лидеры оппозиции, но не сделала этого. По его мнению, действия РФ в Сирии "вдвойне усиливают" гражданскую войну.

Согласно отчеты Syrian Network for Human Rights, представленному в агусте 2016 года, российская военная авантюра в Сирии оказалась кровавее, чем жестокие действия террористов "Исламского государства" за последние три года.

6 января иракская армия начала новую военную операцию против ИГИЛ. Главными целями операции являются города Анар, Рава и Аль-Каим. Также в Ираке продолжается операция по освобождению от ИГИЛ крупного города Мосул.

Вместе с тем, режим прекращения огня в Сирии вступил в силу в полночь 30 декабря.

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