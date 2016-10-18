Глава ПАСЕ выразил надежду на возвращение российской делегации

Аграмунт написал письмо спикеру Госдумы Володину.

Педро Аграмунт написал письмо спикеру Госдумы РФ и хочет встретиться с ним assembly.coe.int

ПрезидентПедро Аграмунт отправил спикеру Государственной Думы РФ Вячеславу Володину письмо, в котором выразил надежду на возвращение российской делегации в ПАСЕ.

В тексте письма, копией которого располагает ТАСС, Аграмунт заявил о необоходимости того, чтобы ПАСЕ, будучи одним из уставных органов Совета Европы, "была площадкой для политического диалога и взаимного общения между парламентскими делегациями не 46, а 47 стран-членов".

"Как вы знаете, с тех пор как я возглавил Ассамблею, мной были предприняты шаги для возобновления диалога с российским парламентом, и я верю, что те отношения, которые я установил с руководством и депутатами Госдумы шестого созыва, станут прочной основой для продолжения конструктивных обсуждений", – написал президент ПАСЕ.

Кроме того, Аграмунт сообщил, что рассчитывает на встречу с Володиным в ближайшее время для обсуждения отношений ПАСЕ и российского парламента.

Ранее сообщалось о готовности украинской делегации в ПАСЕ досрочно поставить под сомнение полномочия президента Ассамблеи Педро Аграмунта.

Как подчеркнула украинский вице-спикер Ирина Геращенко, заявления Аграмунта последнее время, как правило, полностью отвечают российской позиции. Кроме того, он инициирует снятие с РФ политических санкций, наложенных Ассамблеей.

Напомним, делегация России до сих пор находится под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российские депутаты были лишены права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах.

Подробнее о попытках России вернуться в ПАСЕ читайте в статье Дмитрий Кулебы "ПАСЕ: возвращение России и похищение Европы" в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".