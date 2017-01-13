Глава ОБСЕ сомневается в вооруженной миссии в зоне АТО

Такое решение не поддержит Россия.

Глава ОБСЕ не верит в полицейскую миссию ОБСЕ Facebook/Министерство иностранных дел Украины , министр иностранных дел Австрии Курц, считает нереальной идею направления в Донбасс вооруженной полицейской миссии, заявил он в интервью газете Kurier.

Он отметил, что ОБСЕ - это организация из 57 стран-членов, среди которых Россия.

"В настоящее время для такой идеи нет должной поддержки. А любая миссия требует согласия всех стран", - заявил Курц.

Глава ОБСЕ и министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц сообщил о планах расширения миссии в зоне проведения АТО в Донецкой и Луганской областях.