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Глава ОБСЕ сомневается в вооруженной миссии в зоне АТО

13 января в 02:31

Такое решение не поддержит Россия. 

Климкин Курц
Глава ОБСЕ не верит в полицейскую миссию ОБСЕ
Facebook/Министерство иностранных дел Украины
Новый председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Курц, считает нереальной идею направления в Донбасс вооруженной полицейской миссии, заявил он в интервью газете Kurier. 

Он отметил, что ОБСЕ - это организация из 57 стран-членов, среди которых Россия. 

"В настоящее время для такой идеи нет должной поддержки. А любая миссия требует согласия всех стран", - заявил Курц. 

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Глава ОБСЕ и министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц сообщил о планах расширения миссии в зоне проведения АТО в Донецкой и Луганской областях.

По материалам: Укринформ
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Тэги мисс Россия министр иностранцы АТО Австрия полиция ОБСЕ вооружение поддержка миссия Луганск область
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