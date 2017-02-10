Глава МВФ объяснила, как можно обуздать волну популистов

По ее мнению, пора признать, что глобализация идет на пользу не всем, и подумать, как это исправить.

Лагард объяснила, как можно спасти глобализацию от популистов. G20 Australia 2014 / flickr.com

, подъем которых происходит благодаря антиглобалистским настроениям, представляют угрозу. Но с ними можно справиться, если объеденить страны вокруг общих целей, таких как финансовая стабильность, стабильный и всеобъемлющий рост, создание рабочих мест.

Об этом на встрече, организованной Atlantic Council, сказала глава МВФ Кристин Лагард.

"На фоне всей этой критики по разным вопросам, я не вижу, как мы можем не согласиться с этими тремя столбами. Потому что я не думаю, что где-то в мире есть политики, которые скажут: "Мы хотим больше безработицы" или "Мы хотим рост поменьше", или же которые будут требовать финансовую нестабильность", - пояснила она.

Лагард также добавила, что настало время "быть беспощадным правдорубом" и признать, что одни люди получили выгоду от глобализации, а другие - нет.

"Нам нужны политические решения, которые бы обеспечили решение этих проблем", - сказала глава МВФ.

В свою очередь профессор политологии Принстонского университета Ян-Вернер Мюллер писал на страницах Financial Times, что популисты не способны самостоятельно побеждать. Им обязательно нужна поддержка политиков из истеблишмента. К примеру, Brexit вряд ли победил бы без поддержки Бориса Джонсона. А Дональд Трамп не стал бы президентом США, если бы его своим кандидатом не назвала Республиканская партия.

Тем временем правительство Нидерландов перед выборами ищет средство против популистов. Как оказалось, внеспеша экономика не помогает Марку Рютте в противостоянии с популистом Гертом Вільдерсом.