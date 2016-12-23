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Глава МВД Италии подтвердил гибель подозреваемого в берлинском теракте

23 декабря в 13:11

Предполагаемый террорист был застрелен сотрудниками полиции в пригороде Милана.

Берлин террорист
Итальянские полицейские застрелили подозреваемого в террористической атаке на рождественский рынок в Берлине
Bild.de
Министр внутренних дел Италии Марко Минитти и глава итальянской полиции Франко Габриэлли подтвердили, что подозреваемый в теракте на рождественской ярмарке в Берлине был убит в перестрелке с правоохранителями в пригороде Милана.

Как сообщает агентство Reuters, соответствующее заявление итальянские официальные лица сделали на пресс-конференции в пятницу. 

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Ранее СМИ сообщили, что В Милане застрелен подозреваемый в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине. Как сообщает местная газета La Repubblica, перестрелка произошла в ночь на 23 декабря вблизи железнодорожной станции на площади 1 Мая.  Офицеры полиции остановили мужчину для проверки документов, после чего он открыл огонь. Подозреваемый выстрелил одному из полицейских в плечо, при этом скандировал исламистские лозунги.

Как сообщалось ранее, вечером в понедельник, 19 декабря, около 20 часов по местному времени грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине. Грузовик врезался в толпу на скорости 60-80 км/ч и, давя людей и руша торговые палатки, проехал от 50 до 80 метров. 

В результате умышленного наезда тяжелого грузовика на посетителей берлинской рождественской ярмарки в понедельник погибли 12 человек, ранения получили еще 48 человек.

Ответственность за теракт на рождественской ярмарке в Берлине взяло на себя "Исламское государство".

Ранее немецкие СМИ сообщили о том, что в кабине грузовика были обнаружены документы на имя уроженца Туниса Ахмеда или Аниса А., которого полиция считает главным подозреваемым.  

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги подозреваемые полиция Италия
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