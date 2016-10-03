Глава МВД Германии предложил депортировать беженцев в первую страну их прибытия в ЕС

Вопрос функционирования Дублинской конвенции может быть вынесен на обсуждение на встрече министров внутренних дел ЕС в октябре.

Министр внутренних дел ФРГ напомнил о помощи, которую Греция получила от Евросоюза wikipedia.org

Министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер заявил о необходимости возобновить действие Дублинской конвенции, согласно которойдолжны возвращаться в первую страну их прибытия в Евросоюз.

"Я бы хотел, чтобы положения Дублинской конвенции вновь соблюдались. И мы намерены поднять этот вопрос на встрече министров внутренних дел стран-членов ЕС", – сказал министр в интервью греческой изданию Ekathimerini, опубликованном в воскресенье, 2 октября.

Де Мезьер подчеркнул, что речь идет, в том числе, о Греции, куда прибывает большое количество мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока.

Глава МВД Германии напомнил о помощи, направленной на усовершенствование механизма приема и распределения мигрантов, которую в течение нескольких лет Афины получали от Брюсселя.

Встреча министров внутренних дел ЕС, на которой планируется обсудить возврат к Дублинскому соглашению, состоится в октябре.

Дублинская конвенция 1990 года предусматривает реадмиссию беженцев в страну первого убежища. Согласно этому документу, мигрантам грозит депортация, если они подают заявку на предоставление убежища более чем в одной из стран-членов ЕС. Лидеры европейских государств неоднократно подчеркивали, что в действительности Дублинская система не работает и требует адаптации к современным условиям.

Как сообщалось, 19 сентября участники саммита ООН в Нью-Йорке одобрили декларацию защиты прав беженцев. Участники саммита обязались обеспечить защиту прав всех беженцев и мигрантов, независимо от их статуса. Улучшение условий в странах происхождения мигрантов, чтобы они не были вынуждены покидать свои дома, названо приоритетной задачей.