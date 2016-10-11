Глава МИД Великобритании пригрозил РФ международной изоляцией за ее действия в Сирии

Борис Джонсон выразил желание увидеть военных преступников на скамье подсудимых в Гааге.

Борис Джонсон считает, что Россия может превратиться в "страну-изгоя" Andrew Parsons / i-Images

Министр иностранных дел Великобританииосудил действия России в Сирии, а также пригрозил Кремлю международной изоляцией за военные преступления.

"Если Россия продолжит идти той же дорогой, я думаю, что эта великая страна рискует стать страной-изгоем", – заявил министр во время выступления в британском Парламенте во вторник, 11 октября.

Говоря об авиаударах по сирийским больницам и гуманитарному конвою ООН в районе Алеппо, Джонсон заверил, что все улики указывают на то, что за это преступление ответственна Россия.

Глава британского МИД также выразил желание, чтобы ответственные за эти преступления предстали перед Международным уголовным судом в Гааге.

В то же время, Джонсон указал на нереализуемость предложения установить бесполетную зону над Сирией.

"Многие члены Парламента говорят, что хотели бы ввести бесполетную зону. Но мы не можем на это пойти, не будучи готовыми вступать в противостояние или сбивать военные самолеты и вертолеты, которые будут эту зону нарушать", – подчернкул министр.

Ранее Россия заблокировала в Совбезе ООН французскую резолюцию по Сирии. Франция в своем проекте резолюции призвала США и Россию немедленно восстановить режим прекращения огня в Алеппо, население которого оказалось на грани гуманитарной катастрофы. Позже стало известно, что Франция хочет попросить суд в Гааге расследовать военные преступления России в Сирии.Также недавно на заседании Совбеза ООН посол Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт обвинил Россию в применении бомб, которые обычно используют для уничтожения военных бункеров, против мирного населения Алеппо.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".