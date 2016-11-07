Глава МИД Люксембурга не исключает введения санкций против Турции

Министр сравнил действия турецких властей с нацистской Германией.

Глава МИД Люксембурга раскритиковал власти Турции

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил о возможном введении экономических санкций ЕС против Турции за массовые аресты турецкими властями представителей оппозиционных партий и прессы.

"Такие методы использовались во времена нацистского режима", - заявил Ассельборн а эфире немецкого радио Deutschlandfunk, передает Deutsche Welle.

По его словам, сейчас невозможно отвергать вероятность применения экономических рычагов давления для того, чтобы "дать ответ на ужасную ситуацию с правами человека в этой стране".

"50 процентов турецкого экспорта идет в Европейский Союз, 60 процентов инвестиций в экономику Турции поступает из ЕС. Безусловно, это является рычагом давления, - заявил глава МИД Люксембурга.

Однако, по его словам, не стоит резко настаивать на приостановлении переговоров о членстве Турции в ЕС, "поскольку миллионы людей в Турции считают Евросоюз единственной возможностью выбраться из этой ямы".

В то же время, представитель правительства Германии Штеффен Зайберт отметил, что Германия не намерена участвовать в дебатах относительно возможного введения санкций в отношении Турции, поскольку Евросоюз должен выработать совместное решение по происходящим в Турции событиям.

Еврокомиссия ранее заявила о своей обеспокоенности многочисленными арестами журналистов и закрытием СМИ, которые проводились после попытки военного переворота в Турции.

Как сообщалось, в Турции задержаны лидеры прокурдской оппозиционной партии. Министерство внутренних дел Турции сообщило о задержании 11 парламентариев, которые считаются прокурдски настроенными, в том числе и двух сопредседателей Народно-демократической партии (HDP).

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выразила обеспокоенность в связи с задержаниями и арестами турецких журналистов, заявив, что они негативно скажутся на результатах переговоров о вступлении Турции в Европейский Союз.