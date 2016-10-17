Топ Новости
<
>

Глава МИД Италии назвал нереалистичными санкции против РФ из-за Сирии

17 октября в 23:26

Джентилони считает, что новые санкции против Кремля не помогут жителям Алеппо.

джентилони
Глава итальянского МИД вслед за Штайнмайером и Могерини скептически оценил возможность введения "сирийского пакета" санкций против России
repubblica.it
Министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони считает введение новых санкций против России за ее действия в Сирии непродуктивным и нереалистичным.

Как сообщают итальянские СМИ, глава МИД назвал новые санкции "неосуществимыми на практике", а также выразил уверенность, что они "не помогут жителям осажденного Алеппо".

Джентилони также выразил надежду, что Москва сможет сыграть конструктивную роль в урегулировании сирийского конфликта.

"Россия не должна ради оказания поддержки Асаду (президент Сирии Башар Асад, – Ред.) отказываться от какой бы то ни было конструктивной роли в решении сирийского кризиса", – резюмировал дипломат.

Читайте также: В ЕС обсудят новые санкции против РФ из-за Сирии – WSJ

Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят санкции против россиян в связи с "катастрофической эскалацией" ситуации в Алеппо. Сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия намерены убедить ЕС в необходимости осудить разрушительную воздушную кампанию России в Сирии и подготовить почву для введения новых санкций в отношении режима президента Башара аль-Асада. Кроме того, отмечалось, что Париж и Лондон может подтолкнуть других лидеров ЕС в четверг рассмотреть введение запретов на поездки и замораживание активов в отношении 12 россиян, вовлеченных в сирийский конфликт.

Однако министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Федерика Могерини скептически оценили возможность введения Евросоюзом "сирийского пакета"  санкций против РФ.

По материалам: Интерфакс-Украина
Читайте также
Тэги Алеппо Сирия РФ США ЕС санкции
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
Курс валют
USD 25.78
EUR 28.35
Последние новости