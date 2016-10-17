Глава МИД Италии назвал нереалистичными санкции против РФ из-за Сирии

Джентилони считает, что новые санкции против Кремля не помогут жителям Алеппо.
Как сообщают итальянские СМИ, глава МИД назвал новые санкции "неосуществимыми на практике", а также выразил уверенность, что они "не помогут жителям осажденного Алеппо".
Джентилони также выразил надежду, что Москва сможет сыграть конструктивную роль в урегулировании сирийского конфликта.
"Россия не должна ради оказания поддержки Асаду (президент Сирии Башар Асад, – Ред.) отказываться от какой бы то ни было конструктивной роли в решении сирийского кризиса", – резюмировал дипломат.
Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят санкции против россиян в связи с "катастрофической эскалацией" ситуации в Алеппо. Сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия намерены убедить ЕС в необходимости осудить разрушительную воздушную кампанию России в Сирии и подготовить почву для введения новых санкций в отношении режима президента Башара аль-Асада. Кроме того, отмечалось, что Париж и Лондон может подтолкнуть других лидеров ЕС в четверг рассмотреть введение запретов на поездки и замораживание активов в отношении 12 россиян, вовлеченных в сирийский конфликт.
Однако министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Федерика Могерини скептически оценили возможность введения Евросоюзом "сирийского пакета" санкций против РФ.Интерфакс-Украина