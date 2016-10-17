Глава МИД Италии назвал нереалистичными санкции против РФ из-за Сирии

Джентилони считает, что новые санкции против Кремля не помогут жителям Алеппо.

Глава итальянского МИД вслед за Штайнмайером и Могерини скептически оценил возможность введения "сирийского пакета" санкций против России repubblica.it

Министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони считает введение новых санкций против России за ее действия в Сирии непродуктивным и нереалистичным.

Как сообщают итальянские СМИ, глава МИД назвал новые санкции "неосуществимыми на практике", а также выразил уверенность, что они "не помогут жителям осажденного Алеппо".

Джентилони также выразил надежду, что Москва сможет сыграть конструктивную роль в урегулировании сирийского конфликта.

"Россия не должна ради оказания поддержки Асаду (президент Сирии Башар Асад, – Ред.) отказываться от какой бы то ни было конструктивной роли в решении сирийского кризиса", – резюмировал дипломат.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят санкции против россиян в связи с "катастрофической эскалацией" ситуации в Алеппо. Сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия намерены убедить ЕС в необходимости осудить разрушительную воздушную кампанию России в Сирии и подготовить почву для введения новых санкций в отношении режима президента Башара аль-Асада. Кроме того, отмечалось, что Париж и Лондон может подтолкнуть других лидеров ЕС в четверг рассмотреть введение запретов на поездки и замораживание активов в отношении 12 россиян, вовлеченных в сирийский конфликт.

Однако министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Федерика Могерини скептически оценили возможность введения Евросоюзом "сирийского пакета" санкций против РФ.