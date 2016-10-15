Глава МИД Ирана примет участие во встрече по Сирии 15 октября в Лозанне

Мохаммад Джавад Зариф будет присутствовать на переговорах, в которых будут принимать участие, в том числе представители Ирака и Египта.

Агентство Анадолу

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф примет участие в международной встрече по Сирии в Лозанне. Об этом заявил агентству IRNA официальный представитель МИД ИРИ Бахрам Гасеми."Мохаммад Джавад Зариф примет участие в предстоящей в швейцарской Лозанне встрече по сирийскому кризису, на которой будут присутствовать официальные лица региональных и внерегиональных стран, в том числе Ирака и Египта", - сообщил дипломат.Участие Ирана в этих консультациях подтвердил также заместитель главы МИД ИРИ Хосейн Джабер Ансари. "Встреча по Сирии пройдет в Лозанне с участием министров Ирана, России, США, Турции, Саудовской Аравии, Ирака, Египта и Катара", - написал он в своем канале мессенджера Telegram.Ранее сегодня иранское агентство Tasnim сообщало со ссылкой на информированный источник в правительстве ИРИ, что Иран "ни на каком уровне" не будет участвовать в предстоящей 15 октября международной встрече по вопросу сирийского урегулирования в Лозанне, о проведении которой в среду объявили МИД РФ и Госдепартамент США.