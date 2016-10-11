Глава МИД Великобритании обвинил Россию в атаке на гумконвой ООН в Сирии

Виновные в бомбежке мирных жителей должны понести ответственность, подчеркнул Джонсон.
"Фактические данные указывают на российскую ответственность за нападение на гумконвой в Сирии", - цитирует Reuters в Twitter слова главы британского МИДа.
Джонсон также повторил слова многих парламентариев о том, что бомбежки мирных жителей являются военными преступлениями, которые должны расследоваться, а виновные должны понести наказание.
BREAKING: Evidence points to Russian responsibility for attack on aid convoy in Syria, says UK foreign minister— Reuters World (@ReutersWorld) 11 жовтня 2016 р.
20 сентября авиация войск Башара Асада и РФ нанесла удар по гуманитарному конвою Красного Полумесяца в Алеппо. Жертвами бомбардировки стали не менее 20 человек – гражданские, водители и работники гуманитарной организации. Бомбы попали в 18 грузовиков. Спасатель из "Сирийской гражданской обороны" показал, что в конвое были продукты, лекарства, одеяла и подгузники.
Позже команда экспертов Bellingcat опубликовала анализ авиаударов по гуманитарной колонне, из которого следует, что обстрелы велись российскими бомбами.ZN.UA