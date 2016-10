Глава МИД Великобритании обвинил Россию в атаке на гумконвой ООН в Сирии

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил о причастности России к нападению на гуманитарный конвой ООН под Алеппо.

"Фактические данные указывают на российскую ответственность за нападение на гумконвой в Сирии", - цитирует Reuters в Twitter слова главы британского МИДа.

Джонсон также повторил слова многих парламентариев о том, что бомбежки мирных жителей являются военными преступлениями, которые должны расследоваться, а виновные должны понести наказание.

