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Глава МИД Британии назвал Африку страной

3 октября в 07:10

Борис Джонсон оговорился во время выступления перед членами правящей партии.

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Борис Джонсон сказал, что Африка - это страна
Andrew Parsons / i-Images
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон допустил оговорку, выступая  на съезде правящей Консервативной партии: он назвал Африку страной.

"Средняя продолжительность жизни в Африке поразительным образом выросла после того, как эта страна вошла в глобальную экономическую систему", — сказал Джонсон, пишет "КоммерсанЪ".

По его словам, в Эфиопии средняя продолжительность жизни в 2000 году составляла 47 лет, а сейчас – 64 года, в Замбии  этот показатель вырос с 44 до 60 лет. 

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13 июля новый премьер-министр Великобритании Тереза Мэй произвела первые назначения в правительстве, назначив бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона главой министерства иностранных дел.

Джонсон был одним из наиболее активных сторонников выхода Великобритании из Евросоюза. После успеха на референдуме он считался фаворитом в борьбе за пост премьер-министра, но отказался выдвигать свою кандидатуру.

По материалам: Коммерсантъ
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