Глава МИД Британии назвал Африку страной

Борис Джонсон оговорился во время выступления перед членами правящей партии.

Борис Джонсон сказал, что Африка - это страна Andrew Parsons / i-Images

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон допустил оговорку, выступая на съезде правящей Консервативной партии: он назвал Африку страной.

"Средняя продолжительность жизни в Африке поразительным образом выросла после того, как эта страна вошла в глобальную экономическую систему", — сказал Джонсон, пишет "КоммерсанЪ".

По его словам, в Эфиопии средняя продолжительность жизни в 2000 году составляла 47 лет, а сейчас – 64 года, в Замбии этот показатель вырос с 44 до 60 лет.

13 июля новый премьер-министр Великобритании Тереза Мэй произвела первые назначения в правительстве, назначив бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона главой министерства иностранных дел.

Джонсон был одним из наиболее активных сторонников выхода Великобритании из Евросоюза. После успеха на референдуме он считался фаворитом в борьбе за пост премьер-министра, но отказался выдвигать свою кандидатуру.