Глава Европарламента заявил о необходимости продолжать давление на РФ из-за Украины и Сирии

Шульц рассчитывает на продление санкицй против России.

Руководство Евросоюза намерено использовать "украинский пакет" санкций против РФ как инструмент давления на нее в Сирии business.ua

Президент Европарламент Мартин Шульц считает, что ЕС должен не изолировать Россию, а продолжать с ней диалог, сохраняя при этомиз-за ее действий в Донбассе и Сирии, передает Reuters

Шульц, который принял участие в конференции в немецком Пассау в понедельник, 10 октября, также заявил, что он рассчитывает на продление санкций, так как Кремль до сих пор не выполнил свои обязательства в рамках Минских договоренностей.

Президент Евросовета Дональд Туск, в свою очередь, на вопрос о возможности введения новых санкций против РФ за ее действия в Сирии и поддержку режима Башара Асада ответил, что считает целесообразным продление действующих санкций.

Ранее западные СМИ писали о том, что Евросоюзу становится все труднее продлевать санкции против Москвы. В связи с этим на саммите в октябре лидеры ЕС обсудят возможность улучшения отношения с РФ, но таким образом, чтобы сохранить при этом режим антироссийских санкции.

Не секрет, что в ЕС есть пять стран, которые скептически относятся к вопросу продления санкций. Так, Италия, Греция, Кипр, Словакия и Венгрия почти открыто стремятся вернуться к ведению бизнеса с РФ.

В то же время обозреватели отмечают, что недавно опубликованный отчет комиссии о причинах катастрофы MH17 усилит позицию ЕС в вопросе необходимости сохранения санкций против РФ.

Кроме того, в США и ЕС уже обсуждается вопрос введения против России нового пакета санкций за ее действия в Сирии.