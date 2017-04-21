Глава Европарламента рассказал про возможность отмены Brexit по результатам голосования британцев

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По словам Антонио Таяни, страны Евросоюза готовы принять изменение решения Британии.

Антонио Таяни считает, что парламентские выборы могут послужить отказу от Brexit flickr.com

Глава Европейского парламента Антонио Таяни заявил, чтоможет отказаться от Brexit, если избиратели продемонстрируют такое желание на досрочных парламентских выборах. По словам Таяни, для отмены этого решения не понадобится суд, а достаточно будет все отменить запуск 50 статьи, пишет The Guardian

При этом Таяни отметил, что, несмотря на принятия решения всеми 27 странами Евросоюза, все будут только рады решению Британии остаться в границах союза.

Накануне премьер-министра Тереза Мэй заявила о намерении просить парламент объявить. По словам Мэй, после референдума о выходе королевства из Евросоюза, Британии необходима определенность, стабильность и сильное руководство.

Как писало ZN.UA, прошлогодний референдум о членстве Великобритании в ЕС по праву претендует на роль одного из главных общеевропейских событий последнего времени. Подробнее читайте в статье Виктора Константинова "Brexit: есть ли угроза единству Великобритании?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".