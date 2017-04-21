Глава Европарламента рассказал про возможность отмены Brexit по результатам голосования британцев

По словам Антонио Таяни, страны Евросоюза готовы принять изменение решения Британии.
Антонио Таяни считает, что парламентские выборы могут послужить отказу от Brexit
flickr.com
Глава Европейского парламента Антонио Таяни заявил, что Британия
может отказаться от Brexit, если избиратели продемонстрируют такое желание на досрочных парламентских выборах. По словам Таяни, для отмены этого решения не понадобится суд, а достаточно будет все отменить запуск 50 статьи, пишет The Guardian
.
При этом Таяни отметил, что, несмотря на принятия решения всеми 27 странами Евросоюза, все будут только рады решению Британии остаться в границах союза.
Накануне премьер-министра Тереза Мэй заявила о намерении просить парламент объявить выборы на три года раньше срока
. По словам Мэй, после референдума о выходе королевства из Евросоюза, Британии необходима определенность, стабильность и сильное руководство.
Как писало ZN.UA, прошлогодний референдум о членстве Великобритании в ЕС по праву претендует на роль одного из главных общеевропейских событий последнего времени. Подробнее читайте в статье Виктора Константинова "Brexit: есть ли угроза единству Великобритании?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".
По материалам:
ZN.UA