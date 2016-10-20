Глава Европарламента обвинил Россию в презрении к международному праву

Мартин Шульц по-прежнему считает, что ЕС должен оставить России возможность вернуться к столу переговоров.

Мартин Шульц призвал Россию прекратить бомбежки Алеппо europarl.europa.eu

Бомбардировки Алеппо в очередной раз "растоптали" все принципы международного права, заявил председатель Европарламента

В своем выступлении на саммите ЕС в Брюсселе он отметил, что "в Сирии, как и в Украине, именно Россия поддерживает болезненный статус-кво".

По словам Шульца, "Россия и режим Башара Асада должны прекратить любые атаки, направленные против гражданских целей и гражданских и медицинских структур, они должны принять заслуживающие доверия и немедленные меры для прекращения военных действий и разрешить беспрепятственный доступ гуманитарным организациям к нуждающемуся населению".

При этом он приветствовал чрезвычайную гуманитарную инициативу Европейского Союза для Алеппо, но признал, что эти усилия могут оказаться напрасными.

"Если российские силы по-прежнему будут занимать территорию в Сирии, Москва будет все более и более изолированной как в плане дипломатическом, так и моральном. Следовательно, российским руководителям надлежит с использованием того влияния, которое страна имеет на международной сцене в качестве члена Совета Безопасности ООН, принять меры для восстановления авторитета и доверия. Европейский Союз должен по-прежнему предложить им возможность вернуться к столу переговоров. С этой целью мы должны использовать все средства, имеющиеся в нашем распоряжении", - сказал Шульц.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на данные западной разведки сообщило, что российские военные корабли у берегов Норвегии, которые перевозят истребители-бомбардировщики, - это свидетельство намерения усилить штурм осажденного сирийского города Алеппо в течение следующих двух недель.