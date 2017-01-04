Глава ЦРУ заявил о ясных доказательствах вмешательства РФ в выборы в США

В подобные действия был вовлечен целый ряд стран, но секретный доклад фокусируется именно на действиях РФ, заявил глава ЦРУ.
Бреннан не раскрыл содержимое секретного доклада, представленного ранее и посвященного этой теме. Глава ЦРУ заявил, что доклад должен быть представлен президенту и другим лицам, которые затем примут решение, какие последствия он будет иметь, в том числе - какая часть сведений будет сообщена и кому.
Отвечая на вопрос, только ли РФ была вовлечена в кибернападения, Бреннан заметил, что в подобные действия был вовлечен целый ряд стран, но секретный доклад фокусируется именно на действиях России.
Помимо этого Бреннан раскритиковал Джулиана Ассанжа, который ранее заявил о непричастности российских властей к утечке данных из электронной почты экс-кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. По мнению Бреннана, Ассанж не является "оплотом правды и честности", а потому глава ЦРУ "не стал бы считать подобных людей, комментирующих такие события, вестниками неприкрытой правды".
29 декабря 2016 года президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.
Кроме того, Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух дипломатических представительств в Мэриленде и Нью-Йорке, дав понять, что сотрудники российского посольства занимались шпионажем.
Перед этим Reuters сообщило, что новые санкции против РФ будут включать экономические и дипломатические ограничения, а также публикацию компромата на российских чиновников и близких к Кремлю бизнесменов.Deutsche Welle (Русская редакция)