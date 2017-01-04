Глава ЦРУ заявил о ясных доказательствах вмешательства РФ в выборы в США

В подобные действия был вовлечен целый ряд стран, но секретный доклад фокусируется именно на действиях РФ, заявил глава ЦРУ.

Глава ЦРУ заявил, что доклад должен быть представлен президенту

Существуют "ясные доказательства" того, что Россия осуществляла хакерские атаки на предвыборный процесс в США, об этом заявил в интервью американским СМИ в среду, 4 января, глава ЦРУ Джон Бреннан.

Бреннан не раскрыл содержимое секретного доклада, представленного ранее и посвященного этой теме. Глава ЦРУ заявил, что доклад должен быть представлен президенту и другим лицам, которые затем примут решение, какие последствия он будет иметь, в том числе - какая часть сведений будет сообщена и кому.

Отвечая на вопрос, только ли РФ была вовлечена в кибернападения, Бреннан заметил, что в подобные действия был вовлечен целый ряд стран, но секретный доклад фокусируется именно на действиях России.

Помимо этого Бреннан раскритиковал Джулиана Ассанжа, который ранее заявил о непричастности российских властей к утечке данных из электронной почты экс-кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. По мнению Бреннана, Ассанж не является "оплотом правды и честности", а потому глава ЦРУ "не стал бы считать подобных людей, комментирующих такие события, вестниками неприкрытой правды".

29 декабря 2016 года президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.

Кроме того, Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух дипломатических представительств в Мэриленде и Нью-Йорке, дав понять, что сотрудники российского посольства занимались шпионажем.

Перед этим Reuters сообщило, что новые санкции против РФ будут включать экономические и дипломатические ограничения, а также публикацию компромата на российских чиновников и близких к Кремлю бизнесменов.