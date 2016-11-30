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Глава ЦРУ подтвердил попытки русских хакеров повлиять на выборы с США

30 ноября в 14:49

ЦРУ нашло способы дать русским понять, что их действия неприемлемы для Соединенных Штатов.

Джон Бреннан
Джон Бреннан знал о русских хакерах
politico.com
Директор ЦРУ Джон Бреннан подтвердил, что российская власть пыталась повлиять на исход выборов в США путем взлома компьютерных сетей и публикации полученных данных.

В интервью ВВС он отметил, что имел контакты с представителями российских разведывательных служб по поводу этих действий и предупредил их, что они могут принести результаты, противоположные ожидаемым.

Как считает Бреннан, ЦРУ не должно "опускаться до этого уровня" или рисковать эскалацией в своем ответе на действия российских хакеров, но, по его словам, существуют другие способы дать русским понять, что их действия неприемлемы для США.

В январе Джон Бреннан покидает свой пост, который он занимает уже четыре года.

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Напомним, что в начале октября Министерство внутренней безопасности и Управление национальной разведки США обвинили Россию в организации скоординированных кибератак с целью повлиять на избирательный процесс в США.

В Белом доме не исключают введения против России дополнительных финансовых санкций за кибератаки на государственные и партийные ресурсы США.

По материалам: Русская служба Би-би-си
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Тэги США Россия ЦРУ
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