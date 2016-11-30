Глава ЦРУ подтвердил попытки русских хакеров повлиять на выборы с США

ЦРУ нашло способы дать русским понять, что их действия неприемлемы для Соединенных Штатов.

Джон Бреннан знал о русских хакерах politico.com

Директор ЦРУ Джон Бреннан подтвердил, что российская власть пыталась повлиять на исход выборов в США путем взлома компьютерных сетей и публикации полученных данных.

В интервью ВВС он отметил, что имел контакты с представителями российских разведывательных служб по поводу этих действий и предупредил их, что они могут принести результаты, противоположные ожидаемым.

Как считает Бреннан, ЦРУ не должно "опускаться до этого уровня" или рисковать эскалацией в своем ответе на действия российских хакеров, но, по его словам, существуют другие способы дать русским понять, что их действия неприемлемы для США.

В январе Джон Бреннан покидает свой пост, который он занимает уже четыре года.

Напомним, что в начале октября Министерство внутренней безопасности и Управление национальной разведки США обвинили Россию в организации скоординированных кибератак с целью повлиять на избирательный процесс в США.

В Белом доме не исключают введения против России дополнительных финансовых санкций за кибератаки на государственные и партийные ресурсы США.