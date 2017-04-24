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Глава "Аль-Каиды" призвал своих сторонников в Сирии перейти к партизанской войне

24 апреля в 16:58

Руководитель террористической организации предполагает затяжную войну.

Сирия1
«Аль-Каида» в Сирии планирует перейти к партизанской войне
Росбалт
Глава террористической организации "Аль-Каида" Айман аз-Азахири призвал своих сторонников в провинции Идлиб и во всей Сирии сменить тактику и перейти к партизанской войне. По словам, аз-Азахири, террористам необходимо готовиться к затяжной войне, сообщает AP.

Кроме того, лидер террористов призвал своих сторонников действовать "как в регионе, так и за его границами".

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Напомним, что террористическая группировка "Исламское государство" перенесла свою "столицу" из сирийского города Ракка на 140 км - в город Дейр эз-Зор.

Ранее сообщалось, что главарь ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади признал поражение в иракской столице террористов Мосуле и призвал боевиков покинуть городские районы.

По материалам: ZN.UA
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Тэги терроризм Сирия боевики ИГИЛ
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